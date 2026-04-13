На Сумщині жінка продавала ухилянтам «багатодітне батьківство» за 200 тисяч гривень

Правоохоронці заявили про спробу використання фіктивних документів для виїзду з України.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Сумській області правоохоронці повідомили про підозру жінці, яку підозрюють в організації схеми незаконного переправлення чоловіків через державний кордон України шляхом оформлення фіктивного батьківства. Про це повідомили в Сумській обласній прокуратурі.

За даними слідства, 46-річна жителька Конотопа запропонувала військовозобов’язаному чоловіку, який має на утриманні сина, оформити фіктивний запис про його батьківство щодо двох її неповнолітніх дітей. У разі реалізації такої схеми він міг би отримати підстави для безперешкодного перетину державного кордону України.

Свої послуги жінка оцінила у 200 тисяч гривень. Чоловік погодився на пропозицію. У межах кримінального провадження правоохоронці задокументували факт подання нею до відділу державної реєстрації актів цивільного стану документів для оформлення визнання батьківства після отримання обумовленої суми коштів.

Дії підозрюваної кваліфіковано як організація незаконного переправлення осіб через державний кордон України, вчинена за попередньою змовою (ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України). Санкція статті передбачає до дев’яти років позбавлення волі.

Суд обрав їй запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.