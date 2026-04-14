  В Украине

Курс евро побил исторический рекорд: валюта подорожала на 57 копеек — НБУ

19:09, 14 апреля 2026
Курс евро на завтра Нацбанк установил на уровне 51,32 гривны.
Национальный банк Украины установил курс доллара на 15 апреля на 6 копеек выше, чем на сегодня. В среду, 15 апреля, курс доллара составит 43,49 гривны.

В свою очередь евро резко подорожает — сразу на 57 копеек. Курс евро на завтра Нацбанк установил на уровне 51,32 гривны.

Этот показатель стал новым историческим максимумом курса евро в Украине (предыдущий рекорд был зафиксирован 19 февраля — 51,26 грн/евро).

