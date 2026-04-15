  1. В Украине

Риелторам и бухгалтерам дали четкие инструкции: как работать с финмониторингом

15:25, 15 апреля 2026
Минфин предоставил разъяснения относительно правил финмониторинга для риелторов, бухгалтеров и налоговых консультантов.
Министерство финансов обнародовало разъяснения для риелторов, бухгалтеров и налоговых консультантов относительно обновленных правил финмониторинга и работы через электронный кабинет системы.

В Минфине поясняют: эти профессии оказались в фокусе, потому что именно они часто первыми замечают риски — происхождение средств, подозрительные детали сделок или нетипичное поведение клиентов. Поэтому их вовлечение — ключевое для предотвращения отмывания денег.

В то же время в ведомстве подчеркивают: новые разъяснения не означают усиления давления на бизнес. Речь идет о базовых требованиях, которые уже действуют:

  • встать на учет в Госфинмониторинге;
  • применять принцип «знай своего клиента» (KYC) с учетом рисков;
  • сообщать только о подозрительных операциях в случаях, прямо предусмотренных законом.

Минфин отмечает, что внедрял эти правила поэтапно: сначала определил требования, дал время на их выполнение, запустил электронные сервисы, а уже потом разослал разъяснения по обновлению процедур учета.

Сейчас для тех, кто еще не встал на учет, есть возможность сделать это без штрафов — в рабочем порядке через электронный кабинет.

Задача Минфина — не создавать дополнительную нагрузку, а сделать правила понятными и помочь избежать ошибок. Ведомство подчеркивает важность корректного подключения субъектов к системе и приведения их деятельности в соответствие с требованиями.

В министерстве добавляют: разъяснения будут продолжаться, чтобы рынок одинаково понимал правила и применял их без риска штрафов.

Требования не распространяются на лиц, которые предоставляют услуги в рамках трудовых отношений.

