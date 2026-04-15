Рієлторам і бухгалтерам дали чіткі інструкції: як працювати з фінмоніторингом
Міністерство фінансів оприлюднило роз’яснення для рієлторів, бухгалтерів і податкових консультантів щодо оновлених правил фінмоніторингу та роботи через електронний кабінет системи.
У Мінфіні пояснюють: ці професії опинилися у фокусі, бо саме вони часто першими помічають ризики — походження коштів, підозрілі деталі угод чи нетипову поведінку клієнтів. Тому їх залучення — ключове для запобігання відмиванню грошей.
Водночас у відомстві підкреслюють: нові роз’яснення не означають посилення тиску на бізнес. Йдеться про базові вимоги, які вже діють:
- стати на облік у Держфінмоніторингу;
- застосовувати принцип «знай свого клієнта» (KYC) із урахуванням ризиків;
- повідомляти лише про підозрілі операції у визначених законом випадках.
Мінфін наголошує, що впроваджував ці правила поетапно: спочатку визначив вимоги, дав час на їх виконання, запустив електронні сервіси, а вже потім розіслав роз’яснення щодо оновлення процедур обліку.
Зараз для тих, хто ще не став на облік, є можливість зробити це без штрафів — у робочому порядку через електронний кабінет.
«Наше завдання — не створювати додаткове навантаження, а зробити правила зрозумілими й допомогти уникнути помилок. Важливо, щоб суб’єкти коректно увійшли в систему та привели діяльність у відповідність до вимог», — зазначив директор департаменту Мінфіну Юрій Конюшенко.
У відомстві додають: роз’яснення триватимуть, щоб ринок однаково розумів правила і застосовував їх без ризику штрафів.
Вимоги не стосуються осіб, які надають послуги в межах трудових відносин.
