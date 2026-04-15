Рієлторам і бухгалтерам дали чіткі інструкції: як працювати з фінмоніторингом

Мінфін надав роз’яснення щодо правил фінмоніторингу для рієлторів, бухгалтерів і податкових консультантів.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Міністерство фінансів оприлюднило роз’яснення для рієлторів, бухгалтерів і податкових консультантів щодо оновлених правил фінмоніторингу та роботи через електронний кабінет системи.

У Мінфіні пояснюють: ці професії опинилися у фокусі, бо саме вони часто першими помічають ризики — походження коштів, підозрілі деталі угод чи нетипову поведінку клієнтів. Тому їх залучення — ключове для запобігання відмиванню грошей.

Водночас у відомстві підкреслюють: нові роз’яснення не означають посилення тиску на бізнес. Йдеться про базові вимоги, які вже діють:

стати на облік у Держфінмоніторингу;

застосовувати принцип «знай свого клієнта» (KYC) із урахуванням ризиків;

повідомляти лише про підозрілі операції у визначених законом випадках.

Мінфін наголошує, що впроваджував ці правила поетапно: спочатку визначив вимоги, дав час на їх виконання, запустив електронні сервіси, а вже потім розіслав роз’яснення щодо оновлення процедур обліку.

Зараз для тих, хто ще не став на облік, є можливість зробити це без штрафів — у робочому порядку через електронний кабінет.

«Наше завдання — не створювати додаткове навантаження, а зробити правила зрозумілими й допомогти уникнути помилок. Важливо, щоб суб’єкти коректно увійшли в систему та привели діяльність у відповідність до вимог», — зазначив директор департаменту Мінфіну Юрій Конюшенко.

У відомстві додають: роз’яснення триватимуть, щоб ринок однаково розумів правила і застосовував їх без ризику штрафів.

Вимоги не стосуються осіб, які надають послуги в межах трудових відносин.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.