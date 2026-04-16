Кабмин упростил доступ водителей категорий C и D к работе на сельскохозяйственной технике

Теперь водители, имеющие удостоверения категорий C1, C, D1 и D, могут управлять отдельными видами сельскохозяйственной техники без необходимости получения удостоверения тракториста-машиниста.

Кабинет Министров принял решение, расширяющее возможности привлечения работников в аграрный сектор в условиях военного положения. Соответствующие изменения в постановление № 217 были утверждены на заседании Кабинета Министров Украины 6 апреля 2026 года. Об этом сообщила Государственная служба Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.

«Теперь водители, имеющие удостоверения категорий C1, C, D1 и D (управление грузовиками, автобусами и микроавтобусами), могут управлять отдельными видами сельскохозяйственной техники без необходимости получения удостоверения тракториста-машиниста. При этом отменено требование об обязательном наличии трехлетнего стажа вождения, которое ранее было необходимым условием», — говорится в сообщении.

С августа 2025 года водители с такими категориями могли работать на технике категорий A1, A2, B1, B2, B3 (в частности, тракторах, самоходных зерно- и кукурузоуборочных машинах, технике для сбора корнеплодов, картофеля, овощей, фруктов и ягод) только при наличии не менее трех лет опыта вождения. В современных условиях это требование существенно ограничивало возможности аграриев оперативно привлекать новых работников, особенно во время пиковых сезонных работ — посевной кампании и жатвы.

«Реализация указанных изменений позволит аграрным предприятиям оперативнее укомплектовывать кадровые потребности, соблюдать оптимальные агротехнические сроки и усилить продовольственную безопасность государства.

Новая норма имеет временный характер: она будет действовать исключительно в период действия военного положения и в течение 90 дней после его завершения. Кроме того, она не предусматривает использование сельскохозяйственной техники на дорогах общего пользования», — отметили в Госпродпотребслужбе.

