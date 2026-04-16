  1. В Україні
  2. / Авто

Кабмін спростив доступ водіїв категорій С і D до роботи на сільськогосподарській техніці

23:48, 16 квітня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Відтепер водії, які мають посвідчення категорій С1, С, D1 та D, можуть керувати окремими видами сільськогосподарської техніки без необхідності отримання посвідчення тракториста-машиніста
Фото: agravery.com
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Кабінет Міністрів ухвалив рішення, яке розширює можливості залучення працівників до аграрного сектору в умовах воєнного стану. Відповідні зміни до постанови № 217 були затверджені на засіданні Кабінету Міністрів України 6 квітня 2026 року. Про це повідомила Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

«Відтепер водії, які мають посвідчення категорій С1, С, D1 та D (керування вантажівками, автобусами та мікроавтобусами), можуть керувати окремими видами сільськогосподарської техніки без необхідності отримання посвідчення тракториста-машиніста. При цьому скасовано вимогу щодо обов’язкової наявності трирічного стажу водіння, що раніше була необхідною умовою», - йдеться у заяві.

З серпня 2025 року водії з такими категоріями могли працювати на техніці категорій А1, А2, В1, В2, В3 (зокрема, тракторах, самохідних зерно- та кукурудзозбиральних машинах, техніці для збирання коренеплодів, картоплі, овочів, фруктів і ягід) лише за наявності щонайменше трирічного досвіду керування. У сучасних умовах ця вимога значно обмежувала можливості аграріїв оперативно залучати нових працівників, особливо під час пікових сезонних робіт — посівної кампанії та жнив.

«Реалізація зазначених змін дозволить аграрним підприємствам оперативніше укомплектовувати кадрові потреби, дотримуватися оптимальних агротехнічних строків та посилити продовольчу безпеку держави.

Нова норма має тимчасовий характер: вона діятиме виключно в період дії воєнного стану та протягом 90 днів після його завершення. Крім того, вона не передбачає використання сільськогосподарської техніки на дорогах загального користування», - заявили у Держпродспоживслужбі.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Кабінет Міністрів України

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги

Публікації

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]