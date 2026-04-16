Кабмін спростив доступ водіїв категорій С і D до роботи на сільськогосподарській техніці

Відтепер водії, які мають посвідчення категорій С1, С, D1 та D, можуть керувати окремими видами сільськогосподарської техніки без необхідності отримання посвідчення тракториста-машиніста

Кабінет Міністрів ухвалив рішення, яке розширює можливості залучення працівників до аграрного сектору в умовах воєнного стану. Відповідні зміни до постанови № 217 були затверджені на засіданні Кабінету Міністрів України 6 квітня 2026 року. Про це повідомила Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів.

«Відтепер водії, які мають посвідчення категорій С1, С, D1 та D (керування вантажівками, автобусами та мікроавтобусами), можуть керувати окремими видами сільськогосподарської техніки без необхідності отримання посвідчення тракториста-машиніста. При цьому скасовано вимогу щодо обов’язкової наявності трирічного стажу водіння, що раніше була необхідною умовою», - йдеться у заяві.

З серпня 2025 року водії з такими категоріями могли працювати на техніці категорій А1, А2, В1, В2, В3 (зокрема, тракторах, самохідних зерно- та кукурудзозбиральних машинах, техніці для збирання коренеплодів, картоплі, овочів, фруктів і ягід) лише за наявності щонайменше трирічного досвіду керування. У сучасних умовах ця вимога значно обмежувала можливості аграріїв оперативно залучати нових працівників, особливо під час пікових сезонних робіт — посівної кампанії та жнив.

«Реалізація зазначених змін дозволить аграрним підприємствам оперативніше укомплектовувати кадрові потреби, дотримуватися оптимальних агротехнічних строків та посилити продовольчу безпеку держави.

Нова норма має тимчасовий характер: вона діятиме виключно в період дії воєнного стану та протягом 90 днів після його завершення. Крім того, вона не передбачає використання сільськогосподарської техніки на дорогах загального користування», - заявили у Держпродспоживслужбі.

