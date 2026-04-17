Могут ли через 1 гривну долга заблокировать счета — детали нового закона о цифровизации исполнительного производства

Минюст пояснил, как на самом деле работает система взыскания и угрожают ли ограничения из-за минимального долга.

Вокруг принятого Верховной Радой законопроекта №14005, который предусматривает цифровизацию исполнительного производства, распространяются манипуляции и недостоверные утверждения. Речь идет, в частности, о заявлениях о «тотальном контроле», якобы нарушении европейских стандартов и рисках для каждого должника.

Минюст подчеркивает: на самом деле документ не изменяет базовых подходов к исполнению судебных решений, а модернизирует процедуры — делает их более быстрыми, прозрачными и более защищенными от злоупотреблений.

Одним из распространенных мифов является утверждение, что человек с любой, даже минимальной задолженностью автоматически попадает в Единый реестр должников, после чего исполнители могут заблокировать все счета и имущество.

В министерстве указывают: это не соответствует действительности.

Закон не изменяет действующих правил взыскания — задолженность списывается с банковских счетов в установленном порядке. В то же время, если сумма долга меньше 432 350 гривен, исполнительные действия в отношении единственного жилья должника не применяются.

Цифровизация исполнительного производства должна упростить взаимодействие граждан с системой. В частности, речь идет об уменьшении бюрократии, более четких процедурах, автоматическом снятии ограничений после погашения долга и усилении защиты имущественных прав.

