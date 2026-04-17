  В Украине

Могут ли через 1 гривну долга заблокировать счета — детали нового закона о цифровизации исполнительного производства

09:06, 17 апреля 2026
Минюст пояснил, как на самом деле работает система взыскания и угрожают ли ограничения из-за минимального долга.
Вокруг принятого Верховной Радой законопроекта №14005, который предусматривает цифровизацию исполнительного производства, распространяются манипуляции и недостоверные утверждения. Речь идет, в частности, о заявлениях о «тотальном контроле», якобы нарушении европейских стандартов и рисках для каждого должника.

Минюст подчеркивает: на самом деле документ не изменяет базовых подходов к исполнению судебных решений, а модернизирует процедуры — делает их более быстрыми, прозрачными и более защищенными от злоупотреблений.

Одним из распространенных мифов является утверждение, что человек с любой, даже минимальной задолженностью автоматически попадает в Единый реестр должников, после чего исполнители могут заблокировать все счета и имущество.

В министерстве указывают: это не соответствует действительности.

Закон не изменяет действующих правил взыскания — задолженность списывается с банковских счетов в установленном порядке. В то же время, если сумма долга меньше 432 350 гривен, исполнительные действия в отношении единственного жилья должника не применяются.

Цифровизация исполнительного производства должна упростить взаимодействие граждан с системой. В частности, речь идет об уменьшении бюрократии, более четких процедурах, автоматическом снятии ограничений после погашения долга и усилении защиты имущественных прав.

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги

Публикации

После заключения договора цену за единицу товара нельзя увеличить более чем на 10%, даже в военное время — ВС

ВС подтвердил, что даже в условиях военного положения совокупное повышение цены за единицу товара в договоре закупки не может превышать 10%.

Кабмин утвердил порядок мониторинга противодействия домашнему насилию

Правительство расширило круг субъектов мониторинга, превращая больницы и школы в активные центры защиты и выявления обидчиков.

Позиция ВС: срок обращения в суд по пенсионным спорам начинается с момента, когда лицо фактически узнало о расчёте пенсии

Верховный Суд разъяснил, что срок обращения в пенсионных спорах начинается с момента, когда лицо узнало о расчёте пенсии, а не с даты ее начисления.

Как Telegram стал официальным инструментом кадровых решений: ВС о доказательной силе мессенджеров

Статус «прочитано» в мессенджере теперь имеет юридическую силу приказа: Верховный Суд подтвердил: Telegram является официальным каналом трудовой коммуникации.

Визит делегации ЕСПЧ в Киев: Маттиас Гийомар об ответственности РФ и поддержке судей Украины

«Украинские судьи — это киборги»: делегация ЕСПЧ поражена нагрузкой на систему правосудия.

