Чи можуть через 1 гривню боргу заблокувати рахунки — деталі нового закону про цифровізацію виконавчого провадження

Мін’юст пояснив, як насправді працює система стягнення та чи загрожують обмеження через мінімальний борг.

Навколо ухваленого Верховною Радою законопроєкту №14005, який передбачає цифровізацію виконавчого провадження, поширюються маніпуляції та недостовірні твердження. Йдеться, зокрема, про заяви щодо «тотального контролю», нібито порушення європейських стандартів та ризиків для кожного боржника.

Мін’юст наголошує: насправді документ не змінює базових підходів до виконання судових рішень, а модернізує процедури — робить їх швидшими, прозорішими та більш захищеними від зловживань.

Одним із поширених міфів є твердження, що людина з будь-якою, навіть мінімальною заборгованістю автоматично потрапляє до Єдиного реєстру боржників, після чого виконавці можуть заблокувати всі рахунки та майно.

У міністерстві вказують: це не відповідає дійсності.

Закон не змінює чинних правил стягнення — заборгованість списується з банківських рахунків у встановленому порядку. Водночас, якщо сума боргу менша за 432 350 гривень, виконавчі дії щодо єдиного житла боржника не застосовуються.

Цифровізація виконавчого провадження має спростити взаємодію громадян із системою. Зокрема, йдеться про зменшення бюрократії, чіткіші процедури, автоматичне зняття обмежень після погашення боргу та посилення захисту майнових прав.

