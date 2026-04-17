Чи можуть через 1 гривню боргу заблокувати рахунки — деталі нового закону про цифровізацію виконавчого провадження

09:06, 17 квітня 2026
Мін’юст пояснив, як насправді працює система стягнення та чи загрожують обмеження через мінімальний борг.
Навколо ухваленого Верховною Радою законопроєкту №14005, який передбачає цифровізацію виконавчого провадження, поширюються маніпуляції та недостовірні твердження. Йдеться, зокрема, про заяви щодо «тотального контролю», нібито порушення європейських стандартів та ризиків для кожного боржника.

Мін’юст наголошує: насправді документ не змінює базових підходів до виконання судових рішень, а модернізує процедури — робить їх швидшими, прозорішими та більш захищеними від зловживань.

Одним із поширених міфів є твердження, що людина з будь-якою, навіть мінімальною заборгованістю автоматично потрапляє до Єдиного реєстру боржників, після чого виконавці можуть заблокувати всі рахунки та майно.

У міністерстві вказують: це не відповідає дійсності.

Закон не змінює чинних правил стягнення — заборгованість списується з банківських рахунків у встановленому порядку. Водночас, якщо сума боргу менша за 432 350 гривень, виконавчі дії щодо єдиного житла боржника не застосовуються.

Цифровізація виконавчого провадження має спростити взаємодію громадян із системою. Зокрема, йдеться про зменшення бюрократії, чіткіші процедури, автоматичне зняття обмежень після погашення боргу та посилення захисту майнових прав.

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги

Публікації

Після укладення договору ціну за одиницю товару не можна збільшити більше ніж на 10%, навіть у воєнний час — ВС

ВС підтвердив, що навіть в умовах воєнного стану сукупне підвищення ціни за одиницю товару у договорі закупівлі не може перевищувати 10%.

Кабмін затвердив порядок моніторингу протидії домашньому насильству

Уряд розширив коло суб’єктів моніторингу, перетворюючи лікарні та школи на активні осередки захисту та виявлення кривдників.

Позиція ВС: строк звернення до суду у пенсійних спорах починається з моменту, коли особа фактично дізналася про обчислення пенсії

Верховний Суд роз’яснив, що строк звернення у пенсійних спорах починається з моменту, коли особа дізналася про обчислення пенсії, а не з дати її нарахування.

Як Telegram став офіційним інструментом кадрових рішень: ВС про доказову силу месенджерів

Статус «прочитано» в месенджері тепер має юридичну силу наказу: Верховний Суд підтвердив: Telegram є офіційним каналом трудової комунікації.

Візит делегації ЄСПЛ до Києва: Маттіас Гійомар про відповідальність РФ та підтримку суддів України

«Українські судді — це кіборги»: делегація ЄСПЛ вражена навантаженням на систему правосуддя.

