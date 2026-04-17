Меньше случаев — больше убытков: в Украине резко выросли убытки от мошенничества с платежными картами

Убытки от мошенничества с платежными картами в Украине выросли до 1,4 млрд грн — НБУ.

В Украине в 2025 году сумма убытков от незаконных действий и мошеннических операций с использованием платежных карт выросла почти на четверть — на 24% — и составила 1,4 млрд грн. Об этом сообщили в Национальном банке Украины.

В то же время количество таких операций уменьшилось. По сравнению с 2024 годом их стало меньше на 13,3 тысячи, или на 5%, — до 256 тысяч случаев. В среднем на один миллион расходных операций с картами приходилось 27 мошеннических, что на 14% меньше, чем годом ранее.

Рост общей суммы убытков в НБУ объясняют увеличением среднего размера одной незаконной операции — на 30%. В 2025 году он составил 5 536 грн против 4 247 грн в 2024 году.

В то же время относительный уровень убытков вырос: на один миллион расходных операций приходилось 198 грн потерь, что на 14% больше, чем годом ранее.

В регуляторе отмечают, что уменьшение количества мошеннических операций свидетельствует об усилении мер безопасности со стороны поставщиков платежных услуг, в частности о внедрении дополнительной аутентификации, а также о более ответственном использовании карт клиентами. В то же время увеличение средней суммы операции указывает на то, что пострадавшие из-за неосторожности несут большие финансовые потери.

Большинство мошеннических операций, как и прежде, происходит в интернете. В 2025 году 83 % таких случаев были совершены онлайн, ещё 17 % — через физические устройства, в частности торговые сети, банкоматы и устройства самообслуживания.

По сумме убытков доля интернет-мошенничества сократилась до 91% против 93% в 2024 году, тогда как 9% потерь пришлось на операции через физические устройства.

Средняя сумма одной незаконной операции в интернете выросла более чем на четверть — на 27% — и составила 6 043 грн.

В НБУ отмечают, что в 2025 году подавляющее большинство мошеннических случаев — 90% от общей суммы убытков — было связано с социальной инженерией, когда клиенты самостоятельно разглашают персональные данные, реквизиты карт, коды подтверждения или данные для входа в интернет-банкинг.

Среди наиболее распространенных схем — сообщения о якобы социальных выплатах, звонки от лиц, представляющихся сотрудниками банков или учреждений, предложения быстрого заработка в интернете, а также случаи перевыпуска eSIM-карт после получения мошенниками доступа к мобильным приложениям.

Отдельно отмечается рост случаев мошенничества в отношении граждан, выехавших за границу. Речь идет о ситуациях, когда финансовый номер телефона длительное время не используется, передается другому абоненту, и злоумышленники получают доступ к интернет-банкингу.

Национальный банк призывает пользователей не разглашать реквизиты платежных карт, пароли и коды подтверждения, не переходить по подозрительным ссылкам, а также использовать персонифицированные SIM-карты и дополнительные сервисы их защиты.

В случае подозрительных операций или потери доступа к карте или финансовому номеру пользователям рекомендуется немедленно обращаться в банк для блокировки счетов и в правоохранительные органы, в частности в Киберполицию.

