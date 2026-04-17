Менше випадків — більше втрат: в Україні різко зросли збитки від карткового шахрайства

Збитки від шахрайства з платіжними картками в Україні зросли до 1,4 млрд грн — НБУ.

В Україні у 2025 році сума збитків від незаконних дій та шахрайських операцій із використанням платіжних карток зросла майже на чверть — на 24% — і становила 1,4 млрд грн. Про це повідомили в Національному банку України.

Водночас кількість таких операцій зменшилася. Порівняно з 2024 роком їх стало менше на 13,3 тисячі, або на 5%, — до 256 тисяч випадків. У середньому на один мільйон видаткових операцій із картками припадало 27 шахрайських, що на 14% менше, ніж роком раніше.

Зростання загальної суми збитків у НБУ пояснюють збільшенням середнього розміру однієї незаконної операції — на 30%. У 2025 році він становив 5 536 грн проти 4 247 грн у 2024 році.

Водночас відносний рівень збитків зріс: на один мільйон видаткових операцій припадало 198 грн втрат, що на 14% більше, ніж роком раніше.

У регуляторі зазначають, що зменшення кількості шахрайських операцій свідчить про посилення заходів безпеки з боку надавачів платіжних послуг, зокрема впровадження додаткової автентифікації, а також про більш відповідальне використання карток клієнтами. Водночас збільшення середньої суми операції вказує на те, що постраждалі через необачність зазнають більших фінансових втрат.

Більшість шахрайських операцій, як і раніше, відбувається в інтернеті. У 2025 році 83% таких випадків були здійснені онлайн, ще 17% — через фізичні пристрої, зокрема торговельні мережі, банкомати та пристрої самообслуговування.

За сумою збитків частка інтернет-шахрайства зменшилася до 91% проти 93% у 2024 році, тоді як 9% втрат припали на операції через фізичні пристрої.

Середня сума однієї незаконної операції в інтернеті зросла більш ніж на чверть — на 27% — і становила 6 043 грн.

У НБУ наголошують, що у 2025 році переважна більшість шахрайських випадків — 90% від загальної суми збитків — була пов’язана із соціальною інженерією, коли клієнти самостійно розголошують персональні дані, реквізити карток, коди підтвердження або дані для входу в інтернет-банкінг.

Серед найпоширеніших схем — повідомлення про нібито соціальні виплати, дзвінки від осіб, які представляються працівниками банків або установ, пропозиції швидкого заробітку в інтернеті, а також випадки перевипуску eSIM-карт після отримання шахраями доступу до мобільних застосунків.

Окремо зазначається зростання випадків шахрайства щодо громадян, які виїхали за кордон. Йдеться про ситуації, коли фінансовий номер телефону тривалий час не використовується, передається іншому абоненту і зловмисники отримують доступ до інтернет-банкінгу.

Національний банк закликає користувачів не розголошувати реквізити платіжних карток, паролі та коди підтвердження, не переходити за підозрілими посиланнями, а також використовувати персоніфіковані SIM-картки та додаткові сервіси їх захисту.

У разі підозрілих операцій або втрати доступу до картки чи фінансового номера користувачам рекомендують негайно звертатися до банку для блокування рахунків і до правоохоронних органів, зокрема Кіберполіції.

