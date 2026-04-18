Выплаты военнослужащим при установлении инвалидности в 2026 году — что нужно знать

В ТЦК назвали правовые основания и расчетную величину единовременной денежной помощи по инвалидности в 2026 году.

Харьковский областной ТЦК разъяснил вопрос выплат военнослужащим при установлении инвалидности в 2026 году.

«Защита прав военнослужащих и обеспечение их социальной поддержки является приоритетом государства. Одним из ключевых механизмов такой поддержки является начисление единовременной денежной помощи (далее — ЕДП) в случае установления инвалидности или частичной утраты трудоспособности», — отметили в ТЦК.

В этом году порядок и размеры этих выплат регулируются обновленными показателями государственного бюджета, что напрямую влияет на итоговые суммы, которые получают защитники.

Правовые основания и расчетная величина ЕДП по инвалидности в 2026 году

Основанием для назначения единовременной денежной помощи (ЕДП) в соответствии со ст. 16 Закона Украины «О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей» и постановления Кабинета Министров Украины от 25 декабря 2013 г. № 975 является решение Экспертной команды по оценке повседневного функционирования лица (далее — ЭКОПФЛ).

Размер помощи привязан к прожиточному минимуму (ПМ) для трудоспособных лиц по состоянию на 1 января года, в котором установлена инвалидность.

Согласно Закону о Госбюджете на 2026 год, этот показатель составляет 3 328 грн.

Размеры выплат ЕДП в зависимости от группы инвалидности и причинной связи

Если инвалидность связана с защитой Родины или выполнением обязанностей военной службы (ранение, контузия, травма, увечье), размер помощи определяется следующим образом:

для I группы — 400-кратный ПМ, что составляет 1 331 200 грн;

для II группы — 300-кратный ПМ, то есть 998 400 грн;

для III группы — 250-кратный ПМ, что составляет 832 000 грн.

Если инвалидность связана с прохождением военной службы (заболевание или несчастный случай, не связанные непосредственно с боевыми действиями), суммы составляют:

для I группы — 120-кратный ПМ или 399 360 грн;

для II группы — 90-кратный ПМ, то есть 299 520 грн;

для III группы — 70-кратный ПМ, что составляет 232 960 грн.

Такие же размеры (120/90/70-кратных ПМ) предусмотрены для военнослужащих срочной службы, резервистов и военнообязанных на сборах.

Размеры ЕДП при установлении инвалидности в 2026 году

Если по результатам оценки повседневного функционирования лица установлен процент утраты трудоспособности без установления группы инвалидности, связанный с защитой Родины или выполнением обязанностей военной службы, размер единовременной денежной помощи определяется пропорционально установленному проценту утраты трудоспособности и составляет:

для военнослужащих по контракту, а также мобилизованных — процент от 70-кратного прожиточного минимума (232 960 грн);

для военнослужащих срочной службы, резервистов и военнообязанных, призванных на сборы — процент от 50-кратного прожиточного минимума (166 400 грн).

Таким образом, например, для контрактников и мобилизованных при установлении 20% утраты трудоспособности размер ЕДП составит 46 592 грн.

Размер выплат военнослужащим в 2026 году при утрате трудоспособности

Если по результатам переосвидетельствования установлена более высокая группа инвалидности или изменена ее причинная связь — выплачивается разница между новой и ранее полученной суммой (с учетом ПМ на 1 января года первичного установления инвалидности).

Для получения ЕДП действующие военнослужащие обращаются в свою воинскую часть, уволенные — в ТЦК и СП.

В ТЦК добавили, что установление инвалидности не является окончательной точкой в вопросе выплат. Если состояние здоровья ухудшится и группа будет повышена при переосвидетельствовании, закон гарантирует право на доплату разницы. Знание этих нюансов и актуальных сумм на 2026 год помогает военнослужащим эффективно контролировать процесс назначения помощи.

