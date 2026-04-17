Инвестиции в энергетику, инфраструктуру и жилищное строительство — Украина и США расширяют фонд восстановления

Американо-украинский инвестиционный фонд уже принял первое решение в отношении компании, работающей в сфере технологий двойного назначения.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Премьер-министр Украины Юлия Свириденко провела в Вашингтоне встречу с генеральным директором Международной финансовой корпорации развития США (DFC) Беном Блеком, в ходе которой обсудили расширение возможностей Американско-украинского инвестиционного фонда восстановления (URIF). Об этом сообщила Свириденко по итогам переговоров.

По ее словам, менее чем за год работы фонд перешел от концепции к практической реализации. Уже принято первое инвестиционное решение в отношении украинской компании в сфере технологий двойного назначения, а более 200 заявок находятся на рассмотрении. Она отметила, что это является частью долгосрочного экономического партнерства между Украиной и США в таких сферах, как энергетика, производство технологий двойного назначения, критические минералы и инфраструктура.

Отдельно стороны обсудили развитие инструментов поддержки инвесторов, в частности механизмов страхования военных рисков, которые предлагает DFC для частного сектора.

Также во время встречи речь шла о сотрудничестве с НАК «Нафтогаз Украины» и возможных инвестиционных проектах, в частности о восстановлении поврежденного в результате российских атак нефтегазового оборудования с участием американских компаний.

Свириденко сообщила, что Украина также предложила американским партнерам использовать подземную инфраструктуру для хранения газа. «Это укрепит энергетическую безопасность Европы и создаст новые пути поставки энергоносителей», — отметила премьер-министр.

Кроме того, стороны обсудили новое направление сотрудничества в сфере обеспечения доступного жилья для украинцев. Премьер-министр поблагодарила DFC за готовность расширить финансирование Украинской финансовой жилищной компании.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.