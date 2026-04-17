Інвестиції в енергетику, інфраструктуру та житло – Україна і США розширюють фонд відбудови

Американсько-український інвестфонд уже ухвалив перше рішення щодо компанії у сфері технологій подвійного призначення.

Прем’єр-міністр України Юлія Свириденко провела у Вашингтоні зустріч із генеральним директором Міжнародної фінансової корпорації розвитку США (DFC) Беном Блеком, під час якої обговорили розширення можливостей Американсько-Українського інвестиційного фонду відбудови (URIF). Про це повідомила Свириденко за підсумками переговорів.

За її словами, менш ніж за рік роботи фонд перейшов від концепції до практичної реалізації. Вже ухвалено перше інвестиційне рішення щодо української компанії у сфері технологій подвійного призначення, а понад 200 заявок перебувають на розгляді. Вона зазначила, що це є частиною довгострокового економічного партнерства між Україною та США у таких сферах, як енергетика, виробництво технологій подвійного призначення, критичні мінерали та інфраструктура.

Окремо сторони обговорили розвиток інструментів підтримки інвесторів, зокрема механізмів страхування воєнних ризиків, які пропонує DFC для приватного сектору.

Також під час зустрічі йшлося про співпрацю з НАК «Нафтогаз України» та можливі інвестиційні проєкти, зокрема щодо відновлення пошкодженого внаслідок російських атак нафтогазового обладнання за участі американських компаній.

Свириденко повідомила, що Україна також запропонувала американським партнерам використовувати підземну інфраструктуру для зберігання газу. «Це посилить енергетичну безпеку Європи і створить нові шляхи постачання енергоносіїв», – зазначила прем’єрка.

Крім того, сторони обговорили новий напрям співпраці у сфері забезпечення доступного житла для українців. Прем’єр-міністр подякувала DFC за готовність розширити фінансування Української фінансової житлової компанії.

