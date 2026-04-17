  1. В Україні
  2. / У світі

Інвестиції в енергетику, інфраструктуру та житло – Україна і США розширюють фонд відбудови

18:50, 17 квітня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Американсько-український інвестфонд уже ухвалив перше рішення щодо компанії у сфері технологій подвійного призначення.
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Прем’єр-міністр України Юлія Свириденко провела у Вашингтоні зустріч із генеральним директором Міжнародної фінансової корпорації розвитку США (DFC) Беном Блеком, під час якої обговорили розширення можливостей Американсько-Українського інвестиційного фонду відбудови (URIF). Про це повідомила Свириденко за підсумками переговорів.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

За її словами, менш ніж за рік роботи фонд перейшов від концепції до практичної реалізації. Вже ухвалено перше інвестиційне рішення щодо української компанії у сфері технологій подвійного призначення, а понад 200 заявок перебувають на розгляді. Вона зазначила, що це є частиною довгострокового економічного партнерства між Україною та США у таких сферах, як енергетика, виробництво технологій подвійного призначення, критичні мінерали та інфраструктура.

Окремо сторони обговорили розвиток інструментів підтримки інвесторів, зокрема механізмів страхування воєнних ризиків, які пропонує DFC для приватного сектору.

Також під час зустрічі йшлося про співпрацю з НАК «Нафтогаз України» та можливі інвестиційні проєкти, зокрема щодо відновлення пошкодженого внаслідок російських атак нафтогазового обладнання за участі американських компаній.

Свириденко повідомила, що Україна також запропонувала американським партнерам використовувати підземну інфраструктуру для зберігання газу. «Це посилить енергетичну безпеку Європи і створить нові шляхи постачання енергоносіїв», – зазначила прем’єрка.

Крім того, сторони обговорили новий напрям співпраці у сфері забезпечення доступного житла для українців. Прем’єр-міністр подякувала DFC за готовність розширити фінансування Української фінансової житлової компанії.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

США Україна енергетика будівництво Юлія Свириденко

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги

Публікації

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]