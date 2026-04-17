В 58-й ОМБр подтвердили задержание заместителя командира

В подразделении заявили о содействии следствию.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В 58-й отдельной мотопехотной бригаде имени гетмана Ивана Выговского подтвердили задержание правоохранительными органами заместителя командира подразделения и заявили о полном содействии досудебному расследованию. Об этом говорится в официальном заявлении 58-й ОМБр.

В сообщении отмечается, что командование бригады поддерживает проведение следственных действий и заинтересовано в быстром, всестороннем и объективном установлении всех обстоятельств дела.

«В то же время подчеркиваем, что в соответствии с Конституцией Украины и уголовно-процессуальным законодательством действует принцип презумпции невиновности. Любые окончательные выводы о виновности лица возможны исключительно после завершения всестороннего следствия и вступления в законную силу соответствующего решения суда», – добавили в бригаде.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.