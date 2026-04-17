  1. В Украине

В 58-й ОМБр подтвердили задержание заместителя командира

18:40, 17 апреля 2026
В подразделении заявили о содействии следствию.
В 58-й отдельной мотопехотной бригаде имени гетмана Ивана Выговского подтвердили задержание правоохранительными органами заместителя командира подразделения и заявили о полном содействии досудебному расследованию. Об этом говорится в официальном заявлении 58-й ОМБр.

В сообщении отмечается, что командование бригады поддерживает проведение следственных действий и заинтересовано в быстром, всестороннем и объективном установлении всех обстоятельств дела.

«В то же время подчеркиваем, что в соответствии с Конституцией Украины и уголовно-процессуальным законодательством действует принцип презумпции невиновности. Любые окончательные выводы о виновности лица возможны исключительно после завершения всестороннего следствия и вступления в законную силу соответствующего решения суда», – добавили в бригаде.

полиция военные задержание

