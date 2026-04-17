У 58-й ОМБр підтвердили затримання заступника командира

У підрозділі заявили про сприяння слідству.

У 58-й окремій мотопіхотній бригаді імені гетьмана Івана Виговського підтвердили затримання правоохоронцями заступника командира підрозділу та заявили про повне сприяння досудовому розслідуванню. Про це йдеться в офіційній заяві 58-ї ОМБр.

У повідомленні зазначається, що командування бригади підтримує проведення слідчих дій і зацікавлене у швидкому, всебічному та об’єктивному встановленні всіх обставин справи.

«Водночас наголошуємо, що відповідно до Конституції України та кримінального процесуального законодавства діє принцип презумпції невинуватості. Будь-які остаточні висновки щодо винуватості особи можливі виключно після завершення всебічного слідства та набрання законної сили відповідним рішенням суду», – додали у бригаді.

