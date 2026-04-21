Зеленский объяснил, почему Трамп не может быть гарантией мира в Украине

Фото: AFP

Украине нужны действенные гарантии безопасности. Россия не откажется от нового наступления только из-за «страха» перед президентом США Дональдом Трампом или его реакцией на повторение войны — агрессора могут остановить только реальные меры предосторожности. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский телеканалу ICTV.

Глава государства подчеркнул, что отсутствие реального присутствия международных партнеров на линии соприкосновения оставляет открытым вопрос сдерживания России.

«Какие гарантии безопасности Украине дают? Если на контактной линии нет присутствия наших партнеров, то почему россиянам через какой-то срок снова не начать наступление? Вот почему? Я просто не понимаю, почему? Я причин не вижу. Что будет их ограничивать? Что?», — подчеркнул Зеленский.

Он также прокомментировал позицию США, что Россия якобы не решится на эскалацию, опасаясь жесткой реакции Трампа.

«Вот, например, США говорят — президент Трамп. Президент Трамп еще два с половиной года, а что потом будем делать?», — добавил Зеленский.

