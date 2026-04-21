Зеленський пояснив, чому Трамп не може бути гарантією миру в Україні

Україні потрібні дієві гарантії безпеки. Росія не відмовиться від нового наступу лише через «страх» перед президентом США Дональдом Трампом чи його реакцією на повторення війни – агресора можуть зупинити тільки реальні запобіжні заходи. Про це заявив Президента України Володимир Зеленський телеканалу ICTV.

Глава держави підкреслив, що відсутність реальної присутності міжнародних партнерів на лінії зіткнення залишає відкритим питання стримування Росії.

«Які гарантії безпеки Україні дають? Якщо на контактній лінії немає присутності наших партнерів, то чому росіянам через якийсь термін знову не почати наступ? От чому? Я просто не розумію, чому? Я причин не бачу. Що буде їх обмежувати? Що?», - наголосив Зеленський.

Він також прокоментував позицію США, що Росія нібито не наважиться на ескалацію, побоюючись жорсткої реакції Трампа.

«От, наприклад, США кажуть - президент Трамп. Президент Трамп ще два з половиною роки, а що потім будемо робити?», - додав Зеленський.

