  1. В Україні

Зеленський пояснив, чому Трамп не може бути гарантією миру в Україні

08:44, 21 квітня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Фото: AFP
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Україні потрібні дієві гарантії безпеки. Росія не відмовиться від нового наступу лише через «страх» перед президентом США Дональдом Трампом чи його реакцією на повторення війни – агресора можуть зупинити тільки реальні запобіжні заходи. Про це заявив Президента України Володимир Зеленський телеканалу ICTV.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Глава держави підкреслив, що відсутність реальної присутності міжнародних партнерів на лінії зіткнення залишає відкритим питання стримування Росії.

«Які гарантії безпеки Україні дають? Якщо на контактній лінії немає присутності наших партнерів, то чому росіянам через якийсь термін знову не почати наступ? От чому? Я просто не розумію, чому? Я причин не бачу. Що буде їх обмежувати? Що?», - наголосив Зеленський.

Він також прокоментував позицію США, що Росія нібито не наважиться на ескалацію, побоюючись жорсткої реакції Трампа.

«От, наприклад, США кажуть - президент Трамп. Президент Трамп ще два з половиною роки, а що потім будемо робити?», - додав Зеленський.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

США росія Україна Дональд Трамп війна Володимир Зеленський

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги

Публікації

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]