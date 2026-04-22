Во Львове на девушку составили админпостановление за отсутствие муниципального жетона на собаку

21:05, 22 апреля 2026
Во Львове все собаки подлежат обязательной регистрации.
Во Львове на девушку составили админпостановление за отсутствие муниципального жетона на собаку
Во Львове жительница получила административное постановление из-за отсутствия муниципального жетона у своей собаки во время прогулки. Об инциденте она сообщила в соцсетях, отметив, что ее остановили представители контроля и спросили муниципальный жетон животного.

По словам девушки, она выгуливала собаку, когда к ней подошли мужчины в форме и поинтересовались наличием муниципального жетона. Владелица ответила, что впервые слышит о таком требовании и уже записана на чипирование. Несмотря на это, на нее составили административное постановление.

Как предусмотрено правилами содержания животных во Львове, все собаки подлежат обязательной регистрации. Она осуществляется через ЛКП «Лев» или уполномоченные ветеринарные учреждения и включает:

  • введение электронного чипа (транспондера);
  • внесение данных в городской реестр животных;
  • выдачу уникального муниципального жетона.

Жетон является обязательным для ношения во время пребывания животного в общественных местах. В случае его отсутствия собака считается незарегистрированной, что является нарушением установленных правил.

Кроме этого, владельцы должны иметь ветеринарный паспорт животного с актуальными отметками о вакцинации.

Регистрация проводится один раз и действует на протяжении всей жизни животного, однако в случае смены владельца, места проживания или утраты жетона данные необходимо обновить.

Специалисты отмечают, что эти требования введены не только для обеспечения эпизоотического благополучия и контроля за численностью бездомных собак в городе, но и для поиска потерянных животных.

