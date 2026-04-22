У Львові на дівчину склали адмінпостанову за відсутність муніципального жетона на собаку
У Львові мешканка отримала адміністративну постанову через відсутність муніципального жетона у свого собаки під час прогулянки. Про інцидент вона повідомила у соцмережах, зазначивши, що її зупинили представники контролю та запитали муніципальний жетон тварини.
За словами дівчини, вона вигулювала собаку, коли до неї підійшли чоловіки у формі та поцікавилися наявністю муніципального жетона. Власниця відповіла, що вперше чує про таку вимогу і вже записана на чіпування. Попри це, на неї склали адміністративну постанову.
Як передбачено правилами утримання тварин у Львові, всі собаки підлягають обов’язковій реєстрації. Вона здійснюється через ЛКП «Лев» або уповноважені ветеринарні установи та включає:
- введення електронного чіпа (транспондера);
- внесення даних до міського реєстру тварин;
- видачу унікального муніципального жетона.
Жетон є обов’язковим для носіння під час перебування тварини у публічних місцях. У разі його відсутності собака вважається незареєстрованою, що є порушенням встановлених правил.
Окрім цього, власники повинні мати ветеринарний паспорт тварини з актуальними відмітками про вакцинацію.
Реєстрація проводиться один раз і є чинною протягом усього життя тварини, однак у разі зміни власника, місця проживання або втрати жетона дані необхідно оновити.
Фахівці наголошують, що ці вимоги запроваджені не лише для забезпечення епізоотичного благополуччя та контролю за численністю безпритульних собак у місті, а й для пошуку загублених тварин.
Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.