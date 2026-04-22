У Львові на дівчину склали адмінпостанову за відсутність муніципального жетона на собаку

21:05, 22 квітня 2026
У Львові всі собаки підлягають обов’язковій реєстрації.
У Львові мешканка отримала адміністративну постанову через відсутність муніципального жетона у свого собаки під час прогулянки. Про інцидент вона повідомила у соцмережах, зазначивши, що її зупинили представники контролю та запитали муніципальний жетон тварини.

За словами дівчини, вона вигулювала собаку, коли до неї підійшли чоловіки у формі та поцікавилися наявністю муніципального жетона. Власниця відповіла, що вперше чує про таку вимогу і вже записана на чіпування. Попри це, на неї склали адміністративну постанову.

Як передбачено правилами утримання тварин у Львові, всі собаки підлягають обов’язковій реєстрації. Вона здійснюється через ЛКП «Лев» або уповноважені ветеринарні установи та включає:

  • введення електронного чіпа (транспондера);
  • внесення даних до міського реєстру тварин;
  • видачу унікального муніципального жетона.

Жетон є обов’язковим для носіння під час перебування тварини у публічних місцях. У разі його відсутності собака вважається незареєстрованою, що є порушенням встановлених правил.

Окрім цього, власники повинні мати ветеринарний паспорт тварини з актуальними відмітками про вакцинацію.

Реєстрація проводиться один раз і є чинною протягом усього життя тварини, однак у разі зміни власника, місця проживання або втрати жетона дані необхідно оновити.

Фахівці наголошують, що ці вимоги запроваджені не лише для забезпечення епізоотичного благополуччя та контролю за численністю безпритульних собак у місті, а й для пошуку загублених тварин.

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги

Публікації

Яким був середній дохід в судовій системі у першому кварталі 2026 року за інформацією ДСА

Державна судова адміністрація оприлюднила інформацію, яка демонструє нерівність доходів у судовій системі.

Колишні полонені зможуть безкоштовно відновити водійські документи: МВС готує низку пільг

МВС оприлюднило проєкт змін до правил реєстрації авто та видачі посвідчень водія.

Верховний Суд став на бік працівника лісгоспу, якого звільнили під час служби в ТрО

Суд підтвердив, що працівника лісгоспу звільнили без законних підстав у період його служби в територіальній обороні.

ВРП не змогла розглянути питання судді Салая, який санкціонував незаконні НСРД

Причина — відсутність кворуму.

Динамічні системи та альтернативні пропозиції: які зміни пропонує законопроєкт про публічні закупівлі

Боротьба з аномально низькими цінами стає автоматизованою, а вимоги до прозорості власності — безкомпромісними

