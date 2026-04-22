  1. В Украине

Ставка на «зеленый» газ: Кабмин утвердил программу развития производства биометана

20:19, 22 апреля 2026
Биометан должен заместить часть импорта и усилить энергетическую устойчивость.
Кабинет министров одобрил Программу развития производства биометана до 2035 года.

По словам первого вице-премьер-министра — министра энергетики Денис Шмыгаль, документ должен активизировать потенциал Украины как одного из ключевых производителей биогазов и обеспечить выход на рынок Евросоюза.

Ожидается, что это будет способствовать снижению зависимости Европы от российских углеводородов, а также усилению энергетической устойчивости Украины.

Программа предусматривает строительство новых биометановых заводов, модернизацию действующих биогазовых установок, создание инвестиционных стимулов для бизнеса и дерегуляцию подключения производителей к газотранспортной и газораспределительным сетям.

Правительство определило амбициозные цели: к 2030 году довести производство биометана до 1 млрд кубометров в год, а в течение следующих пяти лет — увеличить этот показатель до 2,1 млрд кубометров.

На первом этапе реализации планируется запустить восемь биометановых заводов и сформировать институциональную основу для полноценного функционирования рынка.

Отдельно утвержден план мероприятий по реализации программы. Среди ключевых шагов на 2026 год — получение доступа к базе данных ЕС по возобновляемым видам топлива, инициирование соглашения с Евросоюзом о взаимном признании гарантий происхождения биометана и утверждение правил определения качества природного газа.

правительство Кабинет Министров Украины газ

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Каким был средний доход в судебной системе в первом квартале 2026 года по информации ГСА

Государственная судебная администрация обнародовала информацию, демонстрирующую неравенство доходов в судебной системе.

Бывшие пленные смогут бесплатно восстановить водительские документы: МВД готовит ряд льгот

МВД обнародовало проект изменений в правила регистрации авто и выдачи удостоверений водителя

Верховный Суд встал на сторону работника лесхоза, которого уволили во время службы в ТрО

Суд подтвердил, что работника лесхоза уволили без законных оснований в период его службы в территориальной обороне.

ВСП не смог рассмотреть вопрос судьи Салая, который санкционировал незаконные НСРД

Причина — отсутствие кворума.

Динамические системы и альтернативные предложения: какие изменения предлагает законопроект о публичных закупках

Борьба с аномально низкими ценами становится автоматизированной, а требования к прозрачности собственности — бескомпромиссными.

