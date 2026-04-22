Ставка на «зеленый» газ: Кабмин утвердил программу развития производства биометана

Биометан должен заместить часть импорта и усилить энергетическую устойчивость.

Кабинет министров одобрил Программу развития производства биометана до 2035 года.

По словам первого вице-премьер-министра — министра энергетики Денис Шмыгаль, документ должен активизировать потенциал Украины как одного из ключевых производителей биогазов и обеспечить выход на рынок Евросоюза.

Ожидается, что это будет способствовать снижению зависимости Европы от российских углеводородов, а также усилению энергетической устойчивости Украины.

Программа предусматривает строительство новых биометановых заводов, модернизацию действующих биогазовых установок, создание инвестиционных стимулов для бизнеса и дерегуляцию подключения производителей к газотранспортной и газораспределительным сетям.

Правительство определило амбициозные цели: к 2030 году довести производство биометана до 1 млрд кубометров в год, а в течение следующих пяти лет — увеличить этот показатель до 2,1 млрд кубометров.

На первом этапе реализации планируется запустить восемь биометановых заводов и сформировать институциональную основу для полноценного функционирования рынка.

Отдельно утвержден план мероприятий по реализации программы. Среди ключевых шагов на 2026 год — получение доступа к базе данных ЕС по возобновляемым видам топлива, инициирование соглашения с Евросоюзом о взаимном признании гарантий происхождения биометана и утверждение правил определения качества природного газа.

