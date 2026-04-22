Ставка на «зелений» газ: Кабмін затвердив програму розвитку виробництва біометану

Біометан має замістити частину імпорту та посилити енергетичну стійкість.

Кабінет міністрів схвалив Програму розвитку виробництва біометану до 2035 року.

За словами першого віцепрем'єр-міністра — міністра енергетики Дениса Шмигаля, документ має активізувати потенціал України як одного з ключових виробників біогазів і забезпечити вихід на ринок Євросоюзу.

Очікується, що це сприятиме зменшенню залежності Європи від російських вуглеводнів, а також посиленню енергетичної стійкості України.

Програма передбачає будівництво нових біометанових заводів, модернізацію чинних біогазових установок, створення інвестиційних стимулів для бізнесу та дерегуляцію підключення виробників до газотранспортної і газорозподільних мереж.

Уряд визначив амбітні цілі: до 2030 року довести виробництво біометану до 1 млрд кубометрів на рік, а впродовж наступних п’яти років — збільшити цей показник до 2,1 млрд кубометрів.

На першому етапі реалізації планують запустити вісім біометанових заводів і сформувати інституційну основу для повноцінного функціонування ринку.

Окремо затверджено план заходів для реалізації програми. Серед ключових кроків на 2026 рік — отримання доступу до бази даних ЄС щодо відновлюваних видів палива, ініціювання угоди з Євросоюзом про взаємне визнання гарантій походження біометану та затвердження правил визначення якості природного газу.

