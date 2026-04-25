Нужно ли сдавать действующий заграничный паспорт при оформлении нового

Паспорт аннулируется в трех случаях.

Миграционная служба Днепропетровской области объяснила, необходимо ли сдавать действующий заграничный паспорт при оформлении нового.

«Нет. Законодательство Украины позволяет гражданам иметь два действующих паспорта гражданина Украины для выезда за границу. Если предыдущий паспорт действителен — его можно оставить», — заявили в ведомстве.

Паспорт аннулируется в случае:

окончания срока действия;

изменения внесенных в него данных;

оформления нового вместо предыдущего.

По письменному заявлению лица аннулированный паспорт может быть возвращен владельцу, если:

в нем содержится одна или несколько виз;

паспорт является основанием для получения или продления разрешительных документов на проживание в иностранном государстве.

В таком случае документ возвращается работником территориального подразделения Государственной миграционной службы Украины, уполномоченным субъектом или зарубежным дипломатическим учреждением.

