Паспорт анулюється у трьох випадках.

Міграційна служба Дніпропетровської області пояснила, чи необхідно здавати чинний закордонний паспорт під час оформлення нового.

«Ні. Законодавство України дозволяє громадянам мати два чинні паспорти громадянина України для виїзду за кордон. Якщо попередній паспорт дійсний — його можна залишити», - заявили у відомстві.

Паспорт анулюється у разі:

- закінчення строку дії;

- зміни внесених до нього даних;

- оформлення нового замість попереднього.

За письмовою заявою особи анульований паспорт може бути повернутий власнику, якщо:

- у ньому містяться одна чи кілька віз;

- паспорт є підставою для отримання або продовження дозвільних документів на проживання в іноземній державі.

У такому випадку документ повертається працівником територіального підрозділу Державної міграційної служби України, уповноваженим суб’єктом або закордонною дипломатичною установою.

