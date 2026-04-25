Ошибки в налоговой платежке: несет ли банк ответственность

07:54, 25 апреля 2026
Согласно требованиям Нацбанка, именно плательщик отвечает за правильность заполнения реквизитов.
Налоговая служба в Волынской области разъясняет, несёт ли банк ответственность за некорректные реквизиты в налоговом платёжном поручении.

Отмечается, что постановлением Правления Национального банка Украины от 29.07.2022 №163 утверждена Инструкция о безналичных расчётах в национальной валюте пользователей платёжных услуг (далее – Постановление №163).

Эта Инструкция определяет:

порядок инициирования и выполнения платёжных операций по счетам пользователей платёжных услуг (далее – пользователь), которые открыты у поставщиков платёжных услуг по обслуживанию счёта (далее – поставщик платёжных услуг);

обязательные реквизиты платёжной инструкции, требования к их заполнению;

порядок выполнения поставщиками платёжных услуг мер по аресту средств на счетах пользователей.

Требования этой Инструкции распространяются на инициаторов, поставщиков платёжных услуг и обязательны для выполнения ими.

Также определены используемые термины и их значения. В частности:

платёжная инструкция — распоряжение инициатора поставщику платёжных услуг о выполнении платёжной операции;

платёжная операция — любое внесение, перевод или снятие средств независимо от правоотношений между плательщиком и получателем, которые являются основанием для этого;

плательщик — лицо, со счёта которого инициируется платёжная операция на основании платёжной инструкции;

Инициатор заполняет реквизиты платёжной инструкции на государственном языке с учётом требований, указанных в правилах заполнения реквизитов платёжной инструкции, оформленной в бумажной или электронной форме. Инициатор имеет право заполнять реквизиты платёжной инструкции латинскими буквами, если это предусмотрено правилами платёжной системы/внутренними правилами поставщика платёжных услуг.

Поставщик платёжных услуг принимает к исполнению предоставленную инициатором платёжную инструкцию при условии, что она оформлена надлежащим образом и отсутствуют законные основания для отказа в её принятии.

Плательщик заполняет обязательные реквизиты платёжной инструкции, оформленной в бумажной форме/от руки с применением технических средств, либо поставщик платёжных услуг по согласию плательщика заполняет платёжную инструкцию с применением технических средств.

Правильность заполнения реквизитов платёжной инструкции поставщиком платёжных услуг с использованием технических средств плательщик подтверждает собственноручной/электронной подписью.

Плательщик несёт ответственность перед обслуживающим его поставщиком платёжных услуг за соответствие информации, указанной им в платёжной инструкции, сути платёжной операции в соответствии с условиями договора.

То есть, в соответствии с нормами Постановления №163 «Об утверждении Порядка заполнения реквизита "Назначение платежа" платёжной инструкции при уплате (взыскании) налогов, сборов, таможенных и других платежей, единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование, внесении авансовых платежей (предоплаты), денежного залога, а также в случае их возврата» (далее Постановление №163), банк не несёт ответственности за достоверность содержания платёжного поручения, оформленного клиентом, а также за полноту и своевременность уплаты клиентом налогов, единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование.

Ответственность за соответствие информации, указанной в платёжном поручении, сути операции, по которой осуществляется перевод, несёт плательщик.

