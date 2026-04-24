Отбор на 121 должность прокурора: утвержден график выполнения практического задания

Квалификационно-дисциплинарной комиссией прокуроров принято решение № 322дк-26 «Об утверждении графика сдачи квалификационного экзамена в форме анонимного выполнения практического задания при проведении отбора кандидатов на должность прокурора окружной прокуратуры».

Выполнение практического задания состоится 13 мая 2026 года.

Регистрация кандидатов начинается за 30 минут до начала выполнения практического задания. За 10 минут до начала выполнения практического задания начнется инструктаж.

При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность кандидата и подтверждающий гражданство Украины. Лицо, которое при регистрации не предъявило указанный документ, к сдаче тестирования не допускается.

«Личное участие кандидата при прохождении всех этапов экзамена является обязательным.

В случае неявки кандидата для прохождения любого этапа экзамена независимо от ее причины в установленные Комиссией дату, время и место такой кандидат прекращает участие в отборе, о чем Комиссией принимается соответствующее решение», — заявили в Комиссии.

На выполнение практического задания кандидату предоставляется сорок пять минут.

Во время выполнения практического задания кандидаты имеют право пользоваться нормативно-правовыми актами исключительно в печатном виде издательского тиражирования: законами, кодексами, постановлениями пленумов, а также решениями Европейского суда по правам человека.

Также КДКП обнародовала образец модельного задания и программу практического задания.

