  В Украине

Отбор на 121 должность прокурора: утвержден график выполнения практического задания

18:53, 24 апреля 2026
Выполнение практического задания состоится 13 мая.
Квалификационно-дисциплинарной комиссией прокуроров принято решение № 322дк-26 «Об утверждении графика сдачи квалификационного экзамена в форме анонимного выполнения практического задания при проведении отбора кандидатов на должность прокурора окружной прокуратуры».

Регистрация кандидатов начинается за 30 минут до начала выполнения практического задания. За 10 минут до начала выполнения практического задания начнется инструктаж.

При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность кандидата и подтверждающий гражданство Украины. Лицо, которое при регистрации не предъявило указанный документ, к сдаче тестирования не допускается.

«Личное участие кандидата при прохождении всех этапов экзамена является обязательным.

В случае неявки кандидата для прохождения любого этапа экзамена независимо от ее причины в установленные Комиссией дату, время и место такой кандидат прекращает участие в отборе, о чем Комиссией принимается соответствующее решение», — заявили в Комиссии.

На выполнение практического задания кандидату предоставляется сорок пять минут.

Во время выполнения практического задания кандидаты имеют право пользоваться нормативно-правовыми актами исключительно в печатном виде издательского тиражирования: законами, кодексами, постановлениями пленумов, а также решениями Европейского суда по правам человека.

Также КДКП обнародовала образец модельного задания и программу практического задания.

   

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги

Публикации

Ипотека и права детей: когда отсутствие разрешения опеки не спасает сделку от отмены

Судебная практика разрушает мифы о невозможности отчуждения жилья, где проживают дети: когда отсутствие согласия органа опеки не является основанием для недействительности сделки.

ПФУ сможет взыскать долг по ЕСВ фактически без срока давности

Отсутствие сроков давности по начислению и взысканию недоимки, штрафов и пени означает, что любая ошибка в отчетности может иметь финансовые последствия даже спустя годы.

Кабмин пересмотрел размер вознаграждений для государственных исполнителей: сколько они заработают

Кабинет Министров Украины утвердил новые пропорции распределения исполнительного сбора между государственными исполнителями.

Командир отвечает за подчиненных: дело о смерти мобилизованного может стать прецедентом

Дела о превышении полномочий работниками ТЦК регулярно появляются в новостях: изменит ли ситуацию судебное разбирательство дела о смерти мобилизованного.

Долговая расписка не гарантирует признания требований в деле о банкротстве: позиция ВС

Верховный Суд требует повышенного стандарта доказывания для кредиторов с расписками.

