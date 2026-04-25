Владимир Зеленский поручил Юлии Свириденко и Рустему Умерову проработать вопросы сохранения Карпат

Петицию об охране природы и культурного наследия региона, поддержанную более чем 25 тысячами граждан, передали на рассмотрение исполнительной власти.

Президент Украины Владимир Зеленский поручил премьер-министру Юлии Свириденко и секретарю Совета национальной безопасности и обороны Рустему Умерову обеспечить проработку вопросов, затронутых в электронной петиции о сохранении природы и культурного наследия Украинских Карпат.

Речь идет о петиции «О неотложных мерах по сохранению природы и культурного наследия Украинских Карпат», которую на сайте Официального интернет-представительства Президента Украины поддержали более 25 тысяч граждан.

В ответе на петицию Глава государства поблагодарил всех, кто присоединился к ее подписанию, и подчеркнул важность урегулирования условий устойчивого развития Карпатского региона, а также охраны его природных комплексов, ландшафтов и культурного наследия.

Зеленский отметил, что действует в рамках полномочий, определенных Конституцией и законами Украины. Он напомнил, что решение о создании природных заповедников и национальных природных парков принимает президент, однако этому предшествует установленная законом процедура.

В частности, предварительное рассмотрение ходатайств о создании или объявлении территорий природно-заповедного фонда осуществляет центральный орган исполнительной власти в сфере охраны окружающей среды по согласованию с собственниками и пользователями ресурсов. Подачу таких ходатайств могут инициировать областные государственные администрации, научные учреждения, общественные организации, предприятия или граждане.

Президент также обратил внимание, что вопросы использования природных ресурсов и охраны окружающей среды относятся к полномочиям местных государственных администраций, а Кабинет Министров обеспечивает государственную политику в сфере природопользования и координирует работу органов исполнительной власти.

Учитывая это, Зеленский обратился к премьер-министру с предложением обеспечить проработку затронутых в петиции вопросов с привлечением соответствующих органов исполнительной власти и принятие необходимых мер. Отдельно он попросил секретаря СНБО организовать рассмотрение этого вопроса и, при необходимости, подготовить материалы и проекты решений для рассмотрения на заседании Совета национальной безопасности и обороны Украины.

