Володимир Зеленський доручив Юлії Свириденко та Рустему Умєрову опрацювати питання щодо збереження Карпат

Петицію про охорону природи та культурної спадщини регіону, підтриману понад 25 тисячами громадянами, передали на розгляд виконавчій владі.

Президент України Володимир Зеленський доручив прем’єр-міністру Юлії Свириденко та секретарю Ради національної безпеки і оборони Рустему Умєрову забезпечити опрацювання питань, порушених в електронній петиції щодо збереження природи та культурної спадщини Українських Карпат.

Йдеться про петицію «Щодо невідкладних дій для збереження природи та культурної спадщини Українських Карпат», яку на сайті Офіційного інтернет-представництва Президента України підтримали понад 25 тисяч громадян.

У відповіді на петицію Глава держави подякував усім, хто долучився до її підписання, та наголосив на важливості врегулювання умов сталого розвитку Карпатського регіону, а також охорони його природних комплексів, ландшафтів і культурної спадщини.

Зеленський зазначив, що діє в межах повноважень, визначених Конституцією та законами України. Він нагадав, що рішення про створення природних заповідників і національних природних парків ухвалює президент, однак цьому передує визначена законом процедура.

Зокрема, попередній розгляд клопотань щодо створення або оголошення територій природно-заповідного фонду здійснює центральний орган виконавчої влади у сфері охорони довкілля з погодженням із власниками та користувачами ресурсів. Подання таких клопотань можуть ініціювати обласні державні адміністрації, наукові установи, громадські організації, підприємства або громадяни.

Президент також звернув увагу, що питання використання природних ресурсів та охорони довкілля належать до повноважень місцевих державних адміністрацій, а Кабінет Міністрів забезпечує державну політику у сфері природокористування та координує роботу органів виконавчої влади.

З огляду на це Зеленський звернувся до прем’єр-міністра з пропозицією забезпечити опрацювання порушених у петиції питань із залученням відповідних органів виконавчої влади та вжиття необхідних заходів. Окремо він попросив секретаря РНБО організувати розгляд цього питання та, за потреби, підготувати матеріали і проєкти рішень для розгляду на засіданні Ради національної безпеки і оборони України.

