  1. В Україні

Володимир Зеленський доручив Юлії Свириденко та Рустему Умєрову опрацювати питання щодо збереження Карпат

14:04, 25 квітня 2026
Петицію про охорону природи та культурної спадщини регіону, підтриману понад 25 тисячами громадянами, передали на розгляд виконавчій владі.
Президент України Володимир Зеленський доручив прем’єр-міністру Юлії Свириденко та секретарю Ради національної безпеки і оборони Рустему Умєрову забезпечити опрацювання питань, порушених в електронній петиції щодо збереження природи та культурної спадщини Українських Карпат.

Йдеться про петицію «Щодо невідкладних дій для збереження природи та культурної спадщини Українських Карпат», яку на сайті Офіційного інтернет-представництва Президента України підтримали понад 25 тисяч громадян.

У відповіді на петицію Глава держави подякував усім, хто долучився до її підписання, та наголосив на важливості врегулювання умов сталого розвитку Карпатського регіону, а також охорони його природних комплексів, ландшафтів і культурної спадщини.

Зеленський зазначив, що діє в межах повноважень, визначених Конституцією та законами України. Він нагадав, що рішення про створення природних заповідників і національних природних парків ухвалює президент, однак цьому передує визначена законом процедура.

Зокрема, попередній розгляд клопотань щодо створення або оголошення територій природно-заповідного фонду здійснює центральний орган виконавчої влади у сфері охорони довкілля з погодженням із власниками та користувачами ресурсів. Подання таких клопотань можуть ініціювати обласні державні адміністрації, наукові установи, громадські організації, підприємства або громадяни.

Президент також звернув увагу, що питання використання природних ресурсів та охорони довкілля належать до повноважень місцевих державних адміністрацій, а Кабінет Міністрів забезпечує державну політику у сфері природокористування та координує роботу органів виконавчої влади.

З огляду на це Зеленський звернувся до прем’єр-міністра з пропозицією забезпечити опрацювання порушених у петиції питань із залученням відповідних органів виконавчої влади та вжиття необхідних заходів. Окремо він попросив секретаря РНБО організувати розгляд цього питання та, за потреби, підготувати матеріали і проєкти рішень для розгляду на засіданні Ради національної безпеки і оборони України.

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Відповідає не військовослужбовець — а військова частина: ВС про компенсацію за смертельну ДТП

Верховний Суд підтвердив, що за смерть у ДТП військового платить роботодавець і виплати водія не зменшують компенсацію.

Аванси, борги і контроль іноземних доходів: податкова роз’яснила, що змінюється для бізнесу та ФОП

Нові роз’яснення ДПС формують практику податкового контролю, яка охоплює як внутрішні операції, так і розрахунки з нерезидентами.

НАБУ прагне отримати виняткові повноваження у розслідуваннях: слідство без строків, обшуки без понятих і право переслідувати голову СБУ

Відмова від судового нагляду та розширення повноважень детективів обґрунтовуються потребою прискорити розслідування, попри потенційну загрозу праву на захист.

Заперечення Голодомору службовими особами або в медіа каратимуться до 7 років ув’язнення

У Раді пропонують кримінальну відповідальність за заперечення Голодомору як геноциду.

Військовим дозволять ввозити авто без податків — але з обмеженнями

Нове законодавство дозволить військовослужбовцям оформити транспорт у приватну власність без сплати мита.

