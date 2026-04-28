  В Украине

Как подтвердить факт плена и получить помощь – инструкция

13:54, 28 апреля 2026
Заявление могут подать как сами пострадавшие, так и их родственники или представители.
Как подтвердить факт плена и получить помощь – инструкция
Гражданские лица, которые были незаконно лишены личной свободы в результате вооруженной агрессии РФ против Украины, пропавшие без вести при особых обстоятельствах, а также члены их семей имеют право на государственную поддержку. Разъяснения предоставили в Минюсте.

Как установить факт лишения свободы

Факт лишения личной свободы устанавливается по заявлению самого лица, члена семьи или законного представителя.

К заявлению прилагаются документы, подтверждающие личность и гражданство, обстоятельства лишения свободы, а также выписка из ЕРДР или информация от силовых органов (при наличии).

Заявление подается в Министерство развития общин и территорий Украины по адресу: проспект Брестский, 14, г. Киев, 01135. Почтовый адрес: [email protected]. Горячая телефонная линия: (044) 351-48-01.

Денежная помощь

Лица и их семьи могут получить ежегодную помощь во время пребывания в местах лишения свободы, единовременную помощь после освобождения, а также выплату в случае гибели лица.

Заявление на выплаты можно подать одновременно с документами для установления факта лишения свободы.

Медицинская и психологическая помощь

После освобождения гражданам гарантируется медицинская помощь, реабилитация и психологическая поддержка, которая предоставляется сразу после обращения в учреждения здравоохранения.

Получить психологическую помощь можно через специализированные горячие линии, в частности Национальной психологической ассоциации, Международной организации по миграции и гуманитарной организации «Человек в беде». Консультации предоставляются анонимно, конфиденциально и бесплатно.

Социальная защита

Пострадавшие имеют право на пенсионное обеспечение, страховые выплаты, социальные услуги, санаторно-курортное лечение и обеспечение средствами реабилитации.

Трудовые гарантии

За гражданами, находившимися в плену, сохраняются место работы и должность на весь период заключения и еще шесть месяцев после освобождения. Также предусмотрена возможность переквалификации и повышения квалификации.

Право на жилье и образование

После освобождения лица могут получить временное жилье и воспользоваться государственной поддержкой для обучения, включая оплату, стипендии и проживание.

Финансовые обязательства

На период пребывания в плену и в течение шести месяцев после освобождения не начисляются штрафы и пени по финансовым обязательствам. После освобождения предусмотрена возможность реструктуризации задолженности.

Такое право также имеют супруга или супруг пострадавшего лица в отношении кредитов в банках и других финансовых учреждениях.

Бесплатная юридическая помощь

Лица и их семьи имеют право на бесплатную юридическую помощь, а также на возмещение расходов на адвоката.

Все указанные гарантии доступны после официального установления факта лишения личной свободы.

россия Украина правовая помощь война пленные плен денежная помощь

