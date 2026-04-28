Як підтвердити факт полону і отримати допомогу – інструкція

Заяву можуть подати як самі постраждалі, так і їхні родичі або представники.

Цивільні громадяни, які були незаконно позбавлені особистої свободи внаслідок збройної агресії РФ проти України, зниклі безвісти за особливих обставин, а також члени їхніх сімей мають право на державну підтримку. Пояснення надали в Мін’юсті.

Як встановити факт позбавлення свободи

Факт позбавлення особистої свободи встановлюється за заявою самої особи, члена сім’ї або законного представника.

До заяви додаються документи, що підтверджують особу та громадянство, обставини позбавлення свободи, а також витяг з ЄРДР або інформація від силових органів (за наявності).

Заяву подають до Міністерства розвитку громад та територій України за адресою: проспект Берестейський, 14, м. Київ, 01135. Поштова адреса: [email protected]. Гаряча телефонна лінія: (044) 351-48-01.

Грошова допомога

Особи та їхні родини можуть отримати щорічну допомогу під час перебування в місцях несвободи, одноразову допомогу після звільнення, а також виплату у разі загибелі особи.

Заяву на виплати можна подати одночасно з документами для встановлення факту позбавлення свободи.

Медична і психологічна допомога

Після звільнення громадянам гарантується медична допомога, реабілітація та психологічна підтримка, яка надається одразу після звернення до закладів охорони здоров’я.

Отримати психологічну допомогу можна через спеціалізовані гарячі лінії, зокрема Національної психологічної асоціації, Міжнародної організації з міграції та гуманітарної організації «Людина в біді». Консультації надаються анонімно, конфіденційно та безоплатно.

Соціальний захист

Постраждалі мають право на пенсійне забезпечення, страхові виплати, соціальні послуги, санаторно-курортне лікування та забезпечення засобами реабілітації.

Трудові гарантії

За громадянами, які перебували у полоні, зберігаються місце роботи і посада на весь період ув’язнення та ще шість місяців після звільнення. Також передбачена можливість перекваліфікації та підвищення кваліфікації.

Право на житло та освіту

Після звільнення особи можуть отримати тимчасове житло та скористатися державною підтримкою для навчання, включно з оплатою, стипендіями та проживанням.

Фінансові зобов’язання

На період перебування у полоні та протягом шести місяців після звільнення не нараховуються штрафи та пеня за фінансовими зобов’язаннями. Після звільнення передбачена можливість реструктуризації заборгованості.

Таке право також мають дружина або чоловік постраждалої особи щодо кредитів у банках та інших фінансових установах.

Безоплатна правнича допомога

Особи та їхні сім’ї мають право на безоплатну правничу допомогу, а також на відшкодування витрат на адвоката.

Усі зазначені гарантії доступні після офіційного встановлення факту позбавлення особистої свободи.

