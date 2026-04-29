Расчет льготы при некорректировке финансового результата: что нужно знать

Расчет указанной льготы осуществляется на основании первичных документов и данных бухгалтерского учета.

Южное межрегиональное управление ГНС по работе с крупными налогоплательщиками напомнило, что в соответствии с п. 30.6 ст. 30 Налогового кодекса Украины от 02 декабря 2010 года № 2755-VI (далее – НКУ) суммы налога и сбора, не уплаченные субъектом хозяйствования в бюджет в связи с получением налоговых льгот, учитываются таким субъектом – налогоплательщиком. Учет указанных средств ведется в порядке, определенном Кабинетом Министров Украины.

Налогоплательщик обязан подавать контролирующим органам информацию, сведения о суммах средств, не уплаченных в бюджет в связи с получением налоговых льгот (суммы полученных льгот) и направления их использования (в отношении условных налоговых льгот – льгот, предоставляемых при условии использования средств, высвобожденных у субъекта хозяйствования вследствие предоставления льготы, в определенном государством порядке) (п.п. 16.1.6 п. 16.1 ст. 16 НКУ).

Порядок учета сумм налогов и сборов, не уплаченных субъектом хозяйствования в бюджет в связи с получением налоговых льгот, утвержден постановлением Кабинета Министров Украины от 27 декабря 2010 года № 1233 (далее – Порядок № 1233).

Субъект хозяйствования, который не уплачивает налоги и сборы в связи с получением налоговых льгот, ведет учет сумм таких льгот и отражает информацию о суммах налоговых льгот в налоговой отчетности, подаваемой контролирующему органу в сроки, установленные НКУ (п. 2 Порядка № 1233).

Субъекты хозяйствования, которые не уплачивают налог на прибыль предприятий в связи с получением налоговых льгот, ведут учет сумм таких льгот, которые отражаются в приложении ПП «Информация о суммах налоговых льгот» к Налоговой декларации по налогу на прибыль предприятий, форма которой утверждена приказом Министерства финансов Украины от 20.10.2015 № 897 (далее – Декларация).

В соответствии с абзацем первым п.п. 140.5.9 п. 140.5 ст. 140 НКУ финансовый результат налогового (отчетного) периода увеличивается на сумму средств или стоимости товаров, выполненных работ, предоставленных услуг, безвозмездно перечисленных (переданных) в течение отчетного (налогового) года неприбыльным организациям, внесенным в Реестр неприбыльных учреждений и организаций на дату такого перечисления средств, передачи товаров, работ, услуг (кроме неприбыльной организации, которая является объединением страховщиков, если участие страховщика в таком объединении является условием осуществления деятельности такого страховщика в соответствии с законом, и неприбыльных организаций, к которым применяются положения п.п. 140.5.14 п. 140.5 ст. 140 НКУ), в размере, превышающем 4 процента налогооблагаемой прибыли предыдущего отчетного года.

Временно, на период до прекращения или отмены военного положения на территории Украины, введенного Указом Президента Украины «О введении военного положения в Украине» от 24 февраля 2022 года № 64/2022, утвержденным Законом Украины «Об утверждении Указа Президента Украины «О введении военного положения в Украине» от 24 февраля 2022 года № 2102-IX, взимание налогов и сборов осуществляется с учетом особенностей, определенных в п. 69 подраздела 10 раздела ХХ «Переходные положения» НКУ.

Так, согласно п.п. 69.6 п. 69 подраздела 10 раздела ХХ «Переходные положения» НКУ корректировки, установленные п.п. 140.5.9 п. 140.5 ст. 140 НКУ, не проводятся в отношении сумм средств или стоимости специальных средств индивидуальной защиты (каски, бронежилеты, изготовленные в соответствии с военными стандартами), технических средств наблюдения, лекарственных средств и медицинских изделий, средств личной гигиены, продуктов питания, предметов вещевого обеспечения, а также других товаров, выполненных работ, предоставленных услуг, которые добровольно перечислены (переданы) Вооруженным Силам Украины, Национальной гвардии Украины, Службе безопасности Украины, Службе внешней разведки Украины, Государственной пограничной службе Украины, Министерству внутренних дел Украины, Управлению государственной охраны Украины, Государственной службе специальной связи и защиты информации Украины, другим образованным в соответствии с законами Украины военным формированиям, их соединениям, воинским частям, подразделениям, учреждениям или организациям, которые содержатся за счет средств государственного бюджета, для нужд обеспечения обороны государства и оказания гуманитарной помощи с соблюдением требований законодательства Украины о гуманитарной помощи в связи с военной агрессией Российской Федерации против Украины, а также в пользу центрального органа исполнительной власти, который обеспечивает формирование и реализует государственную политику в сфере гражданской защиты, сил гражданской защиты и/или учреждениям здравоохранения государственной, коммунальной собственности, и/или структурным подразделениям по вопросам здравоохранения областных, Киевской и Севастопольской городских государственных администраций, сумм средств, перечисленных на открытые Национальным банком Украины счета государственных органов, предназначенные для финансового обеспечения мероприятий по отражению вооруженной агрессии против Украины и ликвидации ее последствий, национальной безопасности и обороны, восстановления, поддержки и развития Украины, оказания гуманитарной помощи, а также для привлечения средств на поддержку Вооруженных Сил Украины.

Информация об операциях по безвозмездному перечислению (передаче) средств, товаров, выполнению работ, предоставлению услуг в пользу неприбыльных организаций, внесенных в Реестр неприбыльных учреждений и организаций, и учреждений, организаций, определенных п.п. 69.6 п. 69 подраздела 10 раздела ХХ «Переходные положения» НКУ, отражается в таблице 6 приложения БД к Декларации.

Показатель строки 6.1 графы 7 приложения БД к Декларации учитывается при исчислении суммы налога, не уплаченного в бюджет в связи с получением налоговой льготы, и отражается в приложении ПП к Декларации по коду льготы 11020399.

Таким образом, сумма льготы, предусмотренная п.п. 69.6 п. 69 подраздела 10 раздела ХХ «Переходные положения» НКУ, рассчитывается следующим образом:

налогоплательщиком осуществляется расчет налогового обязательства по налогу на прибыль предприятий при условии неприменения положений п.п. 69.6 п. 69 подраздела 10 раздела ХХ «Переходные положения» НКУ; налогоплательщиком осуществляется расчет налогового обязательства с применением положений п.п. 69.6 п. 69 подраздела 10 раздела ХХ «Переходные положения» НКУ; определяется положительная разница между суммой налогового обязательства, рассчитанного без применения положений п.п. 69.6 п. 69 подраздела 10 раздела ХХ «Переходные положения» НКУ, и суммой налогового обязательства, рассчитанного с применением положений п.п. 69.6 п. 69 подраздела 10 раздела ХХ «Переходные положения» НКУ (расчет в соответствии с пунктом 1 – расчет в соответствии с пунктом 2).

