  1. В Украине

На Днепропетровщине ребенок умер после систематического избиения: мачеха предстанет перед судом

22:36, 28 апреля 2026
В суд направили дело в отношении женщины, обвиняемой в систематическом избиении 10-летнего ребенка, что привело к ее смерти.
В Никополе завершено досудебное расследование в отношении женщины, обвиняемой в систематическом насилии над 10-летней падчерицей, что привело к смерти ребенка. Обвинительный акт уже направлен в суд, сообщили в прокуратуре.

Трагедия произошла 19 февраля около 17.30. Девочку в тяжелом состоянии без сознания доставили в реанимацию городской больницы. Врачи зафиксировали тяжелые травмы, в том числе черепно-мозговую травму и внутричерепную гематому. Несмотря на оказанную медицинскую помощь, ребенок умер через два часа.

По версии следствия, речь идет не об однократном инциденте, а о систематическом избиении. Судебно-медицинская экспертиза установила, что в течение нескольких дней до смерти ребенку неоднократно наносили удары по разным частям тела, что и стало причиной летальных исходов. Также обнаружены другие травмы, полученные ранее.

Обвиняемая объясняет произошедшее одним ударом во время бытового конфликта, однако эти показания противоречат выводам экспертов.

Действия женщины квалифицированы по статьям Уголовного кодекса Украины, которые предусматривают ответственность за тяжкие телесные повреждения, повлекшие смерть, а также за пытки. Она находится под стражей без права внесения залога.

В семье также воспитывались еще двое малолетних детей, которых после трагедии изъяли и передали под опеку социальных служб.

