На Дніпропетровщині дитина померла після систематичного побиття: мачуха постане перед судом

До суду скерували справу щодо жінки, яку обвинувачують у систематичному побитті 10-річної дитини, що призвело до її смерті.

У Нікополі завершено досудове розслідування щодо жінки, яку обвинувачують у систематичному насильстві над 10-річною падчеркою, що призвело до смерті дитини. Обвинувальний акт уже скеровано до суду, повідомили у прокуратурі.

Трагедія сталася 19 лютого близько 17:30. Дівчинку у важкому стані без свідомості доставили до реанімації міської лікарні. Лікарі зафіксували тяжкі травми, зокрема черепно-мозкову травму та внутрішньочерепну гематому. Попри надану медичну допомогу, дитина померла через дві години.

За версією слідства, йдеться не про одноразовий інцидент, а про систематичне побиття. Судово-медична експертиза встановила, що протягом кількох днів до смерті дитині неодноразово завдавали ударів по різних частинах тіла, що й стало причиною летальних наслідків. Також виявлено інші травми, отримані раніше.

Обвинувачена пояснює подію одним ударом під час побутового конфлікту, однак ці свідчення суперечать висновкам експертів.

Дії жінки кваліфіковано за статтями Кримінального кодексу України, що передбачають відповідальність за тяжкі тілесні ушкодження, які спричинили смерть, а також за катування. Наразі вона перебуває під вартою без права внесення застави.

У родині також виховувалися ще двоє малолітніх дітей, яких після трагедії вилучили та передали під опіку соціальних служб.

