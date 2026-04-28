  1. В Україні

На Дніпропетровщині дитина померла після систематичного побиття: мачуха постане перед судом

22:36, 28 квітня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
До суду скерували справу щодо жінки, яку обвинувачують у систематичному побитті 10-річної дитини, що призвело до її смерті.
фото: прокуратура
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Нікополі завершено досудове розслідування щодо жінки, яку обвинувачують у систематичному насильстві над 10-річною падчеркою, що призвело до смерті дитини. Обвинувальний акт уже скеровано до суду, повідомили у прокуратурі. 

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Трагедія сталася 19 лютого близько 17:30. Дівчинку у важкому стані без свідомості доставили до реанімації міської лікарні. Лікарі зафіксували тяжкі травми, зокрема черепно-мозкову травму та внутрішньочерепну гематому. Попри надану медичну допомогу, дитина померла через дві години.

За версією слідства, йдеться не про одноразовий інцидент, а про систематичне побиття. Судово-медична експертиза встановила, що протягом кількох днів до смерті дитині неодноразово завдавали ударів по різних частинах тіла, що й стало причиною летальних наслідків. Також виявлено інші травми, отримані раніше.

Обвинувачена пояснює подію одним ударом під час побутового конфлікту, однак ці свідчення суперечать висновкам експертів.

Дії жінки кваліфіковано за статтями Кримінального кодексу України, що передбачають відповідальність за тяжкі тілесні ушкодження, які спричинили смерть, а також за катування. Наразі вона перебуває під вартою без права внесення застави.

У родині також виховувалися ще двоє малолітніх дітей, яких після трагедії вилучили та передали під опіку соціальних служб.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

суд прокуратура діти побої

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]