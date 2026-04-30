В Украине готовят Социальный кодекс, а модель прожиточного минимума пересмотрят

16:53, 30 апреля 2026
Денис Улютин ожидает, что до 2026 года будут наработаны основы Социального кодекса и новая методология расчета прожиточного минимума.
Минсоцполитики работает над созданием Социального кодекса Украины и реформой прожиточного минимума, чтобы система была понятной, последовательной и приближенной к европейским стандартам. Об этом заявил министр социальной политики, семьи и единства Денис Улютин во время участия во втором заседании Руководящего комитета проекта Совета Европы «Усиление социального измерения в Украине».

По словам Улютина, нынешняя система законодательства является фрагментированной, нормы часто дублируются или противоречат друг другу, поэтому задачей является формирование понятной, целостной и человекоцентричной правовой рамки социальной защиты. В этом процессе экспертиза Совета Европы является важной.

Другим приоритетом является реформа прожиточного минимума. По словам Улютіна, этот показатель в значительной мере утратил функцию реального социального стандарта, и сейчас ведется работа над тем, чтобы вернуть ему содержание, отвязать от несвойственных технических функций и сделать реальной основой социальных гарантий.

Отдельно глава Минсоцполитики подчеркнул важность создания качественной платформы для диалога между парламентом, правительственными институтами, экспертной средой и гражданским обществом, что необходимо для внедрения сложных социальных реформ и формирования доверия к ним.

По словам Дениса Улютина, Украина рассчитывает, что до завершения текущей фазы проекта в 2026 году удастся достичь конкретных результатов, в частности наработать основные положения Социального кодекса и новую методологию определения прожиточного минимума. В то же время украинская сторона заинтересована в продолжении сотрудничества в рамках следующего этапа проекта.

Проект Совета Европы «Усиление социального измерения в Украине» реализуется с апреля 2025 года по декабрь 2026 года в рамках Плана действий Совета Европы для Украины «Стойкость, восстановление и реконструкция» на 2023–2026 годы. Его цель — обеспечить, чтобы широкие слои населения и люди из уязвимых групп, в частности пострадавшие от войны, получали адресную социальную защиту и поддержку.

ЕС Украина Совет Европы Минсоцполитики социальные нормы прожиточный минимум

Лента новостей

