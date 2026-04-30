  В Україні

В Україні готують Соціальний кодекс, а модель прожиткового мінімуму переглянуть

16:53, 30 квітня 2026
Денис Улютін очікує, що до 2026 року буде напрацьовано основи Соціального кодексу та нову методологію розрахунку прожиткового мінімуму.
Мінсоцполітики працює над створенням Соціального кодексу України та реформою прожиткового мінімуму, щоб система була зрозумілою, послідовною і наближеною до європейських стандартів. Про це заявив міністр соціальної політики, сім’ї та єдності Денис Улютін під час участі у другому засіданні Керівного комітету проєкту Ради Європи «Посилення соціального виміру в Україні».

За словами Улютіна, нинішня система законодавства є фрагментованою, норми часто дублюються або суперечать одна одній, тому завданням є формування зрозумілої, цілісної та людиноцентричної правової рамки соціального захисту. У цьому процесі експертиза Ради Європи є важливою.

Іншим пріоритетом є реформа прожиткового мінімуму. За словами Улютіна, що цей показник значною мірою втратив функцію реального соціального стандарту, і наразі ведеться робота над тим, щоб повернути йому зміст, відв’язати від невластивих технічних функцій і зробити реальною основою соціальних гарантій.

Окремо очільник Мінсоцполітики наголосив на важливості створення якісної платформи для діалогу між парламентом, урядовими інституціями, експертним середовищем і громадянським суспільством, що є необхідним для впровадження складних соціальних реформ і формування довіри до них.

За словами Дениса Улютіна, Україна розраховує, що до завершення поточної фази проєкту у 2026 році вдасться досягти конкретних результатів, зокрема напрацювати основні засади Соціального кодексу та нову методологію визначення прожиткового мінімуму. Водночас українська сторона зацікавлена у продовженні співпраці в межах наступного етапу проєкту.

Проєкт Ради Європи «Посилення соціального виміру в Україні» впроваджується з квітня 2025 року до грудня 2026 року в межах Плану дій Ради Європи для України «Стійкість, відновлення та відбудова» на 2023–2026 роки. Його мета – забезпечити, щоб широкі верстви населення та люди з уразливих груп, зокрема постраждалі від війни, отримували адресний соціальний захист і підтримку.

ЄС Україна Рада Європи Мінсоцполітики соціальні норми прожитковий мінімум

