В Україні готують Соціальний кодекс, а модель прожиткового мінімуму переглянуть

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Мінсоцполітики працює над створенням Соціального кодексу України та реформою прожиткового мінімуму, щоб система була зрозумілою, послідовною і наближеною до європейських стандартів. Про це заявив міністр соціальної політики, сім’ї та єдності Денис Улютін під час участі у другому засіданні Керівного комітету проєкту Ради Європи «Посилення соціального виміру в Україні».

За словами Улютіна, нинішня система законодавства є фрагментованою, норми часто дублюються або суперечать одна одній, тому завданням є формування зрозумілої, цілісної та людиноцентричної правової рамки соціального захисту. У цьому процесі експертиза Ради Європи є важливою.

Іншим пріоритетом є реформа прожиткового мінімуму. За словами Улютіна, що цей показник значною мірою втратив функцію реального соціального стандарту, і наразі ведеться робота над тим, щоб повернути йому зміст, відв’язати від невластивих технічних функцій і зробити реальною основою соціальних гарантій.

Окремо очільник Мінсоцполітики наголосив на важливості створення якісної платформи для діалогу між парламентом, урядовими інституціями, експертним середовищем і громадянським суспільством, що є необхідним для впровадження складних соціальних реформ і формування довіри до них.

За словами Дениса Улютіна, Україна розраховує, що до завершення поточної фази проєкту у 2026 році вдасться досягти конкретних результатів, зокрема напрацювати основні засади Соціального кодексу та нову методологію визначення прожиткового мінімуму. Водночас українська сторона зацікавлена у продовженні співпраці в межах наступного етапу проєкту.

Проєкт Ради Європи «Посилення соціального виміру в Україні» впроваджується з квітня 2025 року до грудня 2026 року в межах Плану дій Ради Європи для України «Стійкість, відновлення та відбудова» на 2023–2026 роки. Його мета – забезпечити, щоб широкі верстви населення та люди з уразливих груп, зокрема постраждалі від війни, отримували адресний соціальний захист і підтримку.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.