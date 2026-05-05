  1. В Украине

Корректировка отрицательного НДС при уменьшении компенсации: какой порядок действий

10:18, 5 мая 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Сумма уменьшения налогового кредита отражается в составе налогового кредита отчетного периода, в котором составлен расчет корректировки количественных и стоимостных показателей.
Корректировка отрицательного НДС при уменьшении компенсации: какой порядок действий
Фото: buhplatforma.com.ua
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Южное межрегиональное управление ГНС по работе с крупными налогоплательщиками напомнило порядок действий при корректировке отрицательного НДС при уменьшении компенсации.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Согласно п. 192.1 ст. 192 Налогового кодекса Украины от 02 декабря 2010 года № 2755-VI (далее – НКУ), если после поставки товаров / услуг осуществляется любое изменение суммы компенсации их стоимости, включая следующий за поставкой пересмотр цен, перерасчет в случаях возврата товаров / услуг лицу, которое их предоставило, или при возврате поставщиком суммы предварительной оплаты товаров / услуг, суммы налоговых обязательств и налогового кредита поставщика и получателя подлежат соответствующей корректировке на основании расчета корректировки к налоговой накладной, составленного в порядке, установленном для налоговых накладных, и зарегистрированного в Едином реестре налоговых накладных (далее – ЕРНН).

В соответствии с п.п. «б» п.п. 192.1.1 п. 192.1 ст. 192 НКУ, если вследствие такого перерасчета происходит уменьшение суммы компенсации в пользу налогоплательщика – поставщика, то получатель соответственно уменьшает сумму налогового кредита по результатам такого налогового периода в случае, если он зарегистрирован как налогоплательщик на дату проведения корректировки, а также увеличил налоговый кредит в связи с получением таких товаров / услуг.

Сумма уменьшения налогового кредита отражается в составе налогового кредита отчетного периода, в котором составлен расчет корректировки количественных и стоимостных показателей (далее – расчет корректировки). Корректировка налогового кредита отражается в строке 14 налоговой декларации по НДС (далее – декларация) (п.п. 3 п. 4 разд. V Порядка № 21).

В соответствии с п. 200.4 ст. 200 НКУ при отрицательном значении суммы, рассчитанной согласно п. 200.1 ст. 200 НКУ, такая сумма:

а) учитывается в уменьшение суммы налогового долга по налогу, возникшего за предыдущие отчетные (налоговые) периоды (в том числе рассроченного или отсроченного в соответствии с НКУ) в части, не превышающей сумму, рассчитанную согласно п. 200 прим. 1.3 ст. 200 прим. 1 НКУ на момент получения контролирующим органом налоговой декларации, а при отсутствии налогового долга –

б) или подлежит бюджетному возмещению по заявлению плательщика в сумме налога, фактически уплаченной получателем товаров / услуг в предыдущих и отчетном налоговых периодах поставщикам таких товаров / услуг или в Государственный бюджет Украины, в части, не превышающей сумму, рассчитанную согласно п. 200 прим. 1.3 ст. 200 прим. 1 НКУ на момент получения контролирующим органом налоговой декларации, на соответствующий счет налогоплательщика в банке / небанковском поставщике платежных услуг и / или в счет уплаты денежных обязательств или погашения налогового долга такого налогоплательщика по другим платежам, уплачиваемым в государственный бюджет,

в) и / или засчитывается в состав налогового кредита следующего отчетного (налогового) периода.

В соответствии с п.п. 2 п. 5 разд. V Порядка заполнения и подачи налоговой отчетности по НДС, утвержденного приказом Министерства финансов Украины от 28 января 2016 года № 21, зарегистрированным в Министерстве юстиции Украины 29 января 2016 года за № 159/28289 (далее – Порядок № 21), если в результате расчета значения разницы между суммой налоговых обязательств (строка 9) и налогового кредита (строка 17) получено отрицательное значение, то заполняется строка 19 «Отрицательное значение разницы между суммой налогового обязательства и суммой налогового кредита текущего отчетного (налогового) периода (строка 17 – строка 9 декларации) (положительное значение)» декларации.

В составе декларации подаются предусмотренные Порядком № 21 приложения. Приложения добавляются к декларациям при наличии событий, подлежащих отражению в таких приложениях (пп. 9 и 11 разд. III Порядка № 21).

При заполнении, в частности строки 19 декларации, обязательным является подача к ней приложения 2 «Расчет суммы бюджетного возмещения и суммы отрицательного значения, которая засчитывается в состав налогового кредита следующего отчетного (налогового) периода (Д2)» (далее – приложение 2 (Д2)) (пп. 2, 4 и 5 п. 5 разд. V Порядка № 21).

В таблице 1 приложения 2 к декларации отражается остаток отрицательного значения, сформированный за счет соответствующих поставщиков, с учетом проведенных корректировок.

Итак, в случае составления расчета корректировки / листа корректировки на уменьшение суммы компенсации стоимости товаров / услуг сумма отрицательного значения уменьшается по соответствующему контрагенту, и такое уменьшение учитывается в текущем отчетном (налоговом) периоде.

При этом в графах 2 и 3 таблицы 1 приложения 2 к декларации указывается отчетный (налоговый) период возникновения отрицательного значения (период включения в налоговый кредит сумм НДС по налоговой накладной / таможенной декларации);

  • период составления расчета корректировки / листа корректировки к таможенной декларации, оформленного в соответствии с таможенными процедурами, в графах 2 и 3 таблицы 1 приложения 2 декларации не указывается;
  • в графе 5 в числовом формате – месяц и год указывается период составления документа, в соответствии с которым сформирована сумма налогового кредита;
  • в графе 6 указывается остаток отрицательного значения, сформированный за счет соответствующих поставщиков, с учетом проведенных корректировок.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

налоговая НДС

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги

Публикации

Украина получила возможность покупать отечественное оружие за средства иностранных доноров

Новый правительственный механизм централизует закупки через Агентство оборонных закупок и внедряет алгоритм согласований с партнерами.

Договор присоединения от АРМА: 5 рисков, которые должен знать каждый управитель

Новая модель ответственности за управление активами АРМА перекладывает все риски на бизнес.

Сам факт заявления о мошенничестве не освобождает от долга по операциям с ПИН-кодом — апелляционный суд

Апелляционный суд отметил, что операции с картой и ПИН-кодом возлагают ответственность на пользователя, поэтому при отсутствии доказанного мошенничества долг подлежит взысканию.

Комитет соберется вне очереди ради законопроекта, котоорый существенно увеличит оклады полицейских

Депутаты вынуждены срочно пересматривать систему денежного обеспечения Нацполиции из-за отсутствия минимальных гарантий и реальной индексации доходов.

Досудебное расследование и финансирование НСРД: обзор ключевых позиций ВС за март 2026 года

ВС ответил, как правильно идентифицировать домашнее насилие, чтобы не допустить незаконного закрытия дела, и когда обыск транспортного средства в гараже перестает быть несанкционированным проникновением.

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]