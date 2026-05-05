Корректировка отрицательного НДС при уменьшении компенсации: какой порядок действий

Южное межрегиональное управление ГНС по работе с крупными налогоплательщиками напомнило порядок действий при корректировке отрицательного НДС при уменьшении компенсации.

Согласно п. 192.1 ст. 192 Налогового кодекса Украины от 02 декабря 2010 года № 2755-VI (далее – НКУ), если после поставки товаров / услуг осуществляется любое изменение суммы компенсации их стоимости, включая следующий за поставкой пересмотр цен, перерасчет в случаях возврата товаров / услуг лицу, которое их предоставило, или при возврате поставщиком суммы предварительной оплаты товаров / услуг, суммы налоговых обязательств и налогового кредита поставщика и получателя подлежат соответствующей корректировке на основании расчета корректировки к налоговой накладной, составленного в порядке, установленном для налоговых накладных, и зарегистрированного в Едином реестре налоговых накладных (далее – ЕРНН).

В соответствии с п.п. «б» п.п. 192.1.1 п. 192.1 ст. 192 НКУ, если вследствие такого перерасчета происходит уменьшение суммы компенсации в пользу налогоплательщика – поставщика, то получатель соответственно уменьшает сумму налогового кредита по результатам такого налогового периода в случае, если он зарегистрирован как налогоплательщик на дату проведения корректировки, а также увеличил налоговый кредит в связи с получением таких товаров / услуг.

Сумма уменьшения налогового кредита отражается в составе налогового кредита отчетного периода, в котором составлен расчет корректировки количественных и стоимостных показателей (далее – расчет корректировки). Корректировка налогового кредита отражается в строке 14 налоговой декларации по НДС (далее – декларация) (п.п. 3 п. 4 разд. V Порядка № 21).

В соответствии с п. 200.4 ст. 200 НКУ при отрицательном значении суммы, рассчитанной согласно п. 200.1 ст. 200 НКУ, такая сумма:

а) учитывается в уменьшение суммы налогового долга по налогу, возникшего за предыдущие отчетные (налоговые) периоды (в том числе рассроченного или отсроченного в соответствии с НКУ) в части, не превышающей сумму, рассчитанную согласно п. 200 прим. 1.3 ст. 200 прим. 1 НКУ на момент получения контролирующим органом налоговой декларации, а при отсутствии налогового долга –

б) или подлежит бюджетному возмещению по заявлению плательщика в сумме налога, фактически уплаченной получателем товаров / услуг в предыдущих и отчетном налоговых периодах поставщикам таких товаров / услуг или в Государственный бюджет Украины, в части, не превышающей сумму, рассчитанную согласно п. 200 прим. 1.3 ст. 200 прим. 1 НКУ на момент получения контролирующим органом налоговой декларации, на соответствующий счет налогоплательщика в банке / небанковском поставщике платежных услуг и / или в счет уплаты денежных обязательств или погашения налогового долга такого налогоплательщика по другим платежам, уплачиваемым в государственный бюджет,

в) и / или засчитывается в состав налогового кредита следующего отчетного (налогового) периода.

В соответствии с п.п. 2 п. 5 разд. V Порядка заполнения и подачи налоговой отчетности по НДС, утвержденного приказом Министерства финансов Украины от 28 января 2016 года № 21, зарегистрированным в Министерстве юстиции Украины 29 января 2016 года за № 159/28289 (далее – Порядок № 21), если в результате расчета значения разницы между суммой налоговых обязательств (строка 9) и налогового кредита (строка 17) получено отрицательное значение, то заполняется строка 19 «Отрицательное значение разницы между суммой налогового обязательства и суммой налогового кредита текущего отчетного (налогового) периода (строка 17 – строка 9 декларации) (положительное значение)» декларации.

В составе декларации подаются предусмотренные Порядком № 21 приложения. Приложения добавляются к декларациям при наличии событий, подлежащих отражению в таких приложениях (пп. 9 и 11 разд. III Порядка № 21).

При заполнении, в частности строки 19 декларации, обязательным является подача к ней приложения 2 «Расчет суммы бюджетного возмещения и суммы отрицательного значения, которая засчитывается в состав налогового кредита следующего отчетного (налогового) периода (Д2)» (далее – приложение 2 (Д2)) (пп. 2, 4 и 5 п. 5 разд. V Порядка № 21).

В таблице 1 приложения 2 к декларации отражается остаток отрицательного значения, сформированный за счет соответствующих поставщиков, с учетом проведенных корректировок.

Итак, в случае составления расчета корректировки / листа корректировки на уменьшение суммы компенсации стоимости товаров / услуг сумма отрицательного значения уменьшается по соответствующему контрагенту, и такое уменьшение учитывается в текущем отчетном (налоговом) периоде.

При этом в графах 2 и 3 таблицы 1 приложения 2 к декларации указывается отчетный (налоговый) период возникновения отрицательного значения (период включения в налоговый кредит сумм НДС по налоговой накладной / таможенной декларации);

период составления расчета корректировки / листа корректировки к таможенной декларации, оформленного в соответствии с таможенными процедурами, в графах 2 и 3 таблицы 1 приложения 2 декларации не указывается;

в графе 5 в числовом формате – месяц и год указывается период составления документа, в соответствии с которым сформирована сумма налогового кредита;

в графе 6 указывается остаток отрицательного значения, сформированный за счет соответствующих поставщиков, с учетом проведенных корректировок.

