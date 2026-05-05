Коригування від’ємного ПДВ при зменшенні компенсації: який порядок дій

Південне міжрегіональне управління ДПС по роботі з великими платниками податків нагадало порядок дій при коригуванні від’ємного ПДВ при зменшенні компенсації.

Згідно з п. 192.1 ст. 192 Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року № 2755-VІ (далі – ПКУ) якщо після постачання товарів / послуг здійснюється будь-яка зміна суми компенсації їх вартості, включаючи наступний за постачанням перегляд цін, перерахунок у випадках повернення товарів / послуг особі, яка їх надала, або при поверненні постачальником суми попередньої оплати товарів / послуг, суми податкових зобов’язань та податкового кредиту постачальника та отримувача підлягають відповідному коригуванню на підставі розрахунку коригування до податкової накладної, складеному в порядку, встановленому для податкових накладних, та зареєстрованому в Єдиному реєстрі податкових накладних (далі – ЄРПН).

Відповідно до п.п. «б» п.п. 192.1.1 п. 192.1 ст. 192 ПКУ якщо внаслідок такого перерахунку відбувається зменшення суми компенсації на користь платника податку – постачальника, то отримувач відповідно зменшує суму податкового кредиту за результатами такого податкового періоду в разі, якщо він зареєстрований як платник податку на дату проведення коригування, а також збільшив податковий кредит у зв’язку з отриманням таких товарів / послуг.

Сума зменшення податкового кредиту відображається у складі податкового кредиту звітного періоду, в якому складено розрахунок коригування кількісних і вартісних показників (далі – розрахунок коригування). Коригування податкового кредиту відображається у рядку 14 податкової декларації з ПДВ (далі – декларація) (п.п. 3 п. 4 розд. V Порядку № 21).

Відповідно до п. 200.4 ст. 200 ПКУ при від’ємному значенні суми, розрахованої згідно з п. 200.1 ст. 200 ПКУ, така сума:

а) враховується у зменшення суми податкового боргу з податку, що виник за попередні звітні (податкові) періоди (у тому числі розстроченого або відстроченого відповідно до ПКУ) в частині, що не перевищує суму, обчислену відповідно до п. 200 прим. 1.3 ст. 200 прим. 1 ПКУ на момент отримання контролюючим органом податкової декларації, а в разі відсутності податкового боргу –

б) або підлягає бюджетному відшкодуванню за заявою платника у сумі податку, фактично сплаченій отримувачем товарів / послуг у попередніх та звітному податкових періодах постачальникам таких товарів / послуг або до Державного бюджету України, в частині, що не перевищує суму, обчислену відповідно до п. 200 прим. 1.3 ст. 200 прим. 1 ПКУ на момент отримання контролюючим органом податкової декларації, на відповідний рахунок платника податку в банку / небанківському надавачу платіжних послуг та / або у рахунок сплати грошових зобов’язань або погашення податкового боргу такого платника податку з інших платежів, що сплачуються до державного бюджету,

в) та / або зараховується до складу податкового кредиту наступного звітного (податкового) періоду.

Відповідно до п.п. 2 п. 5 розд. V Порядку заповнення і подання податкової звітності з ПДВ, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 28 січня 2016 року № 21, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 29 січня 2016 року за № 159/28289 (далі – Порядок № 21) якщо в результаті розрахунку значення різниці між сумою податкових зобов’язань (рядок 9) і податкового кредиту (рядок 17) отримано від’ємне значення, то заповнюється рядок 19 « Від’ємне значення різниці між сумою податкового зобов’язання та сумою податкового кредиту поточного звітного (податкового) періоду (рядок 17 – рядок 9 декларації) (позитивне значення)» декларації.

У складі декларації подаються передбачені Порядком № 21 додатки. Додатки додаються до декларацій за наявності подій, які підлягають відображенню у таких додатках (пп. 9 та 11 розд. III Порядку № 21).

При заповненні, зокрема рядка 19 декларації обов’язковим є подання до неї додатка 2 «Розрахунок суми бюджетного відшкодування та суми від’ємного значення, яка зараховується до складу податкового кредиту наступного звітного (податкового) періоду (Д2)» (далі – додаток 2 (Д2)) (пп. 2, 4 та 5 п. 5 розд. V Порядку № 21).

У таблиці 1 додатка 2 до декларації відображається залишок від’ємного значення, сформований за рахунок відповідних постачальників, з урахуванням проведених коригувань.

Отже у разі складання розрахунку коригування / аркуша коригування на зменшення суми компенсації вартості товарів / послуг сума від’ємного значення зменшується за відповідним контрагентом і таке зменшення враховується у поточному звітному (податковому) періоді.

При цьому у графах 2 та 3 таблиці 1 додатка 2 до декларації зазначається звітний (податковий) період виникнення від’ємного значення (період включення до податкового кредиту сум ПДВ за податковою накладною / митною декларацією);

період складання розрахунку коригування / аркушу коригування до митної декларації оформленого відповідно до митних процедур у графах 2 та 3 таблиці 1 додатка 2 декларації не зазначається;

у графі 5 у числовому форматі – місяць та рік зазначається період складання документа, відповідно до якого сформовано суму податкового кредиту;

у графі 6 зазначається залишок від’ємного значення, сформований за рахунок відповідних постачальників, з урахуванням проведених коригувань.

