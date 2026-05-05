  1. В Україні

Коригування від’ємного ПДВ при зменшенні компенсації: який порядок дій

10:18, 5 травня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Сума зменшення податкового кредиту відображається у складі податкового кредиту звітного періоду, в якому складено розрахунок коригування кількісних і вартісних показників.
Коригування від’ємного ПДВ при зменшенні компенсації: який порядок дій
Фото: buhplatforma.com.ua
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Південне міжрегіональне управління ДПС по роботі з великими платниками податків нагадало порядок дій при коригуванні від’ємного ПДВ при зменшенні компенсації.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Згідно з п. 192.1 ст. 192 Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року № 2755-VІ (далі – ПКУ) якщо після постачання товарів / послуг здійснюється будь-яка зміна суми компенсації їх вартості, включаючи наступний за постачанням перегляд цін, перерахунок у випадках повернення товарів / послуг особі, яка їх надала, або при поверненні постачальником суми попередньої оплати товарів / послуг, суми податкових зобов’язань та податкового кредиту постачальника та отримувача підлягають відповідному коригуванню на підставі розрахунку коригування до податкової накладної, складеному в порядку, встановленому для податкових накладних, та зареєстрованому в Єдиному реєстрі податкових накладних (далі – ЄРПН).

Відповідно до п.п. «б» п.п. 192.1.1 п. 192.1 ст. 192 ПКУ якщо внаслідок такого перерахунку відбувається зменшення суми компенсації на користь платника податку – постачальника, то отримувач відповідно зменшує суму податкового кредиту за результатами такого податкового періоду в разі, якщо він зареєстрований як платник податку на дату проведення коригування, а також збільшив податковий кредит у зв’язку з отриманням таких товарів / послуг.

Сума зменшення податкового кредиту відображається у складі податкового кредиту звітного періоду, в якому складено розрахунок коригування кількісних і вартісних показників (далі – розрахунок коригування).    Коригування податкового кредиту відображається у рядку 14 податкової декларації з ПДВ (далі – декларація) (п.п. 3 п. 4 розд. V Порядку № 21).

Відповідно до п. 200.4 ст. 200 ПКУ при від’ємному значенні суми, розрахованої згідно з п. 200.1 ст. 200 ПКУ, така сума:

    а) враховується у зменшення суми податкового боргу з податку, що виник за попередні звітні (податкові) періоди (у тому числі розстроченого або відстроченого відповідно до ПКУ) в частині, що не перевищує суму, обчислену відповідно до п. 200 прим. 1.3 ст. 200 прим. 1 ПКУ на момент отримання контролюючим органом податкової декларації, а в разі відсутності податкового боргу –

    б) або підлягає бюджетному відшкодуванню за заявою платника у сумі податку, фактично сплаченій отримувачем товарів / послуг у попередніх та звітному податкових періодах постачальникам таких товарів / послуг або до Державного бюджету України, в частині, що не перевищує суму, обчислену відповідно до п. 200 прим. 1.3 ст. 200 прим. 1 ПКУ на момент отримання контролюючим органом податкової декларації, на відповідний рахунок платника податку в банку / небанківському надавачу платіжних послуг та / або у рахунок сплати грошових зобов’язань або погашення податкового боргу такого платника податку з інших платежів, що сплачуються до державного бюджету,

    в) та / або зараховується до складу податкового кредиту наступного звітного (податкового) періоду.

Відповідно до п.п. 2 п. 5 розд. V Порядку заповнення і подання податкової звітності з ПДВ, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 28 січня 2016 року № 21, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 29 січня 2016 року за № 159/28289 (далі – Порядок № 21) якщо в результаті розрахунку значення різниці між сумою податкових зобов’язань (рядок 9) і податкового кредиту (рядок 17) отримано від’ємне значення, то заповнюється рядок 19 « Від’ємне значення різниці між сумою податкового зобов’язання та сумою податкового кредиту поточного звітного (податкового) періоду (рядок 17 – рядок 9 декларації) (позитивне значення)» декларації.

У складі декларації подаються передбачені Порядком № 21 додатки. Додатки додаються до декларацій за наявності подій, які підлягають відображенню у таких додатках (пп. 9 та 11 розд. III Порядку № 21).

При заповненні, зокрема рядка 19 декларації обов’язковим є подання до неї додатка 2 «Розрахунок суми бюджетного відшкодування та суми від’ємного значення, яка зараховується до складу податкового кредиту наступного звітного (податкового) періоду (Д2)» (далі – додаток 2 (Д2)) (пп. 2, 4 та 5 п. 5 розд. V Порядку № 21).

У таблиці 1 додатка 2 до декларації відображається залишок від’ємного значення, сформований за рахунок відповідних постачальників, з урахуванням проведених коригувань.

Отже у разі складання розрахунку коригування / аркуша коригування на зменшення суми компенсації вартості товарів / послуг сума від’ємного значення зменшується за відповідним контрагентом і таке зменшення враховується у поточному звітному (податковому) періоді.

При цьому у графах 2 та 3 таблиці 1 додатка 2 до декларації зазначається звітний (податковий) період виникнення від’ємного значення (період включення до податкового кредиту сум ПДВ за податковою накладною / митною декларацією);

  • період складання розрахунку коригування / аркушу коригування до митної декларації оформленого відповідно до митних процедур у графах 2 та 3 таблиці 1 додатка 2 декларації не зазначається;
  • у графі 5 у числовому форматі – місяць та рік зазначається період складання документа, відповідно до якого сформовано суму податкового кредиту;
  • у графі 6 зазначається залишок від’ємного значення, сформований за рахунок відповідних постачальників, з урахуванням проведених коригувань.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

податкова ПДВ

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги

Публікації

Україна отримала можливість купувати вітчизняну зброю за кошти іноземних донорів

Новий урядовий механізм централізує закупівлі через Агенцію оборонних закупівель та впроваджує алгоритм погоджень із партнерами.

Договір приєднання від АРМА: 5 ризиків, які повинен знати кожен управитель

Нова модель відповідальності за управління активами АРМА перекладає всі ризики на бізнес.

Сам факт заяви про шахрайство не звільняє від боргу за операціями з ПІН-кодом — апеляційний суд

Апеляційний суд зазначив, що операції з карткою та ПІН-кодом покладають відповідальність на користувача, тому за відсутності доведеного шахрайства борг підлягає стягненню.

Комітет збереться позачергово заради законопроєкту, який істотно збільшить оклади поліцейських

Депутати вимушені терміново переглядати систему грошового забезпечення Нацполіції через відсутність мінімальних гарантій та реальної індексації доходів.

Досудове розслідування та фінансування НСРД: огляд ключових позицій ВС за березень 2026 року

ВС відповів, як правильно ідентифікувати домашнє насильство, щоб не допустити незаконного закриття справи, та коли обшук транспортного засобу в гаражі перестає бути несанкціонованим проникненням.

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]