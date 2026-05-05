Украинцы активнее покупают новые автомобили – ТОП моделей апреля
07:18, 5 мая 2026
В апреле 2026 года украинцы приобрели около 6,2 тыс. новых легковых автомобилей, что на 3% больше, чем за аналогичный период 2025 года. Об этом сообщает «Укравтопром».
По сравнению с мартом 2026 года спрос на новые автомобили вырос на 5%, что свидетельствует о постепенном оживлении автомобильного рынка.
В рейтинг самых популярных новых автомобилей месяца вошли следующие модели:
- RENAULT Duster — 579 шт.;
- TOYOTA RAV-4 — 357 шт.;
- HYUNDAI Tucson — 211 шт.;
- BMW 3 — 161 шт.;
- SKODA Kodiaq — 144 шт.;
- MAZDA CX5 — 130 шт.;
- SKODA Karoq — 126 шт.;
- TOYOTA Yaris Cross — 122 шт.;
- VOLKSWAGEN Tiguan — 121 шт.;
- VOLKSWAGEN Touareg — 117 шт.
