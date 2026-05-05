  1. В Украине

Украинцы активнее покупают новые автомобили – ТОП моделей апреля

07:18, 5 мая 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
В апреле украинцы приобрели более 6 тысяч новых автомобилей.
Украинцы активнее покупают новые автомобили – ТОП моделей апреля
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В апреле 2026 года украинцы приобрели около 6,2 тыс. новых легковых автомобилей, что на 3% больше, чем за аналогичный период 2025 года. Об этом сообщает «Укравтопром».

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

По сравнению с мартом 2026 года спрос на новые автомобили вырос на 5%, что свидетельствует о постепенном оживлении автомобильного рынка.

В рейтинг самых популярных новых автомобилей месяца вошли следующие модели:

  • RENAULT Duster — 579 шт.;
  • TOYOTA RAV-4 — 357 шт.;
  • HYUNDAI Tucson — 211 шт.;
  • BMW 3 — 161 шт.;
  • SKODA Kodiaq — 144 шт.;
  • MAZDA CX5 — 130 шт.;
  • SKODA Karoq — 126 шт.;
  • TOYOTA Yaris Cross — 122 шт.;
  • VOLKSWAGEN Tiguan — 121 шт.;
  • VOLKSWAGEN Touareg — 117 шт.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

авто автомобиль

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги

Публикации

Сам факт заявления о мошенничестве не освобождает от долга по операциям с ПИН-кодом — апелляционный суд

Апелляционный суд отметил, что операции с картой и ПИН-кодом возлагают ответственность на пользователя, поэтому при отсутствии доказанного мошенничества долг подлежит взысканию.

Комитет соберется вне очереди ради законопроекта, котоорый существенно увеличит оклады полицейских

Депутаты вынуждены срочно пересматривать систему денежного обеспечения Нацполиции из-за отсутствия минимальных гарантий и реальной индексации доходов.

Досудебное расследование и финансирование НСРД: обзор ключевых позиций ВС за март 2026 года

ВС ответил, как правильно идентифицировать домашнее насилие, чтобы не допустить незаконного закрытия дела, и когда обыск транспортного средства в гараже перестает быть несанкционированным проникновением.

«Резерв+» и несуществующая ВВК — апелляция обязала ТЦК не только исправить данные, но и уведомить полицию

Суд установил отсутствие надлежащих оснований для внесения в «Оберіг» сведений о нарушении воинского учета и результатов ВЛК и признал эти записи незаконными.

66 тысяч гривен за игнорирование судебных решений: почему ТЦК не обновляют данные в реестре даже после решения суда

Бездействие ТЦК: анализ судебных решений о наложении штрафов в 2026 году.

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]