Украинцы активнее покупают новые автомобили – ТОП моделей апреля

В апреле украинцы приобрели более 6 тысяч новых автомобилей.

В апреле 2026 года украинцы приобрели около 6,2 тыс. новых легковых автомобилей, что на 3% больше, чем за аналогичный период 2025 года. Об этом сообщает «Укравтопром».

По сравнению с мартом 2026 года спрос на новые автомобили вырос на 5%, что свидетельствует о постепенном оживлении автомобильного рынка.

В рейтинг самых популярных новых автомобилей месяца вошли следующие модели:

RENAULT Duster — 579 шт.;

TOYOTA RAV-4 — 357 шт.;

HYUNDAI Tucson — 211 шт.;

BMW 3 — 161 шт.;

SKODA Kodiaq — 144 шт.;

MAZDA CX5 — 130 шт.;

SKODA Karoq — 126 шт.;

TOYOTA Yaris Cross — 122 шт.;

VOLKSWAGEN Tiguan — 121 шт.;

VOLKSWAGEN Touareg — 117 шт.

