  1. В Україні

Українці активніше купують нові авто – ТОП моделей квітня

07:18, 5 травня 2026
Українці у квітні придбали понад 6 тисяч нових авто.
У квітні 2026 року українці придбали близько 6,2 тис. нових легкових автомобілів, що на 3% більше, ніж за аналогічний період 2025 року. Про це повідомляє «Укравтопром».

Порівняно з березнем 2026 року попит на нові авто зріс на 5%, що свідчить про поступове пожвавлення автомобільного ринку.

До рейтингу найпопулярніших нових автомобілів місяця увійшли такі моделі:

  • RENAULT Duster — 579 од.;
  • TOYOTA RAV-4 — 357 од.;
  • HYUNDAI Tucson — 211 од.;
  • BMW 3 — 161 од.;
  • SKODA Kodiaq — 144 од.;
  • MAZDA CX5 — 130 од.;
  • SKODA Karoq — 126 од.;
  • TOYOTA Yaris Cross — 122 од.;
  • VOLKSWAGEN Tiguan — 121 од.;
  • VOLKSWAGEN Touareg — 117 од.

