Українці активніше купують нові авто – ТОП моделей квітня
07:18, 5 травня 2026
Українці у квітні придбали понад 6 тисяч нових авто.
У квітні 2026 року українці придбали близько 6,2 тис. нових легкових автомобілів, що на 3% більше, ніж за аналогічний період 2025 року. Про це повідомляє «Укравтопром».
Порівняно з березнем 2026 року попит на нові авто зріс на 5%, що свідчить про поступове пожвавлення автомобільного ринку.
До рейтингу найпопулярніших нових автомобілів місяця увійшли такі моделі:
- RENAULT Duster — 579 од.;
- TOYOTA RAV-4 — 357 од.;
- HYUNDAI Tucson — 211 од.;
- BMW 3 — 161 од.;
- SKODA Kodiaq — 144 од.;
- MAZDA CX5 — 130 од.;
- SKODA Karoq — 126 од.;
- TOYOTA Yaris Cross — 122 од.;
- VOLKSWAGEN Tiguan — 121 од.;
- VOLKSWAGEN Touareg — 117 од.
Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.