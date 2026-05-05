Українці активніше купують нові авто – ТОП моделей квітня

Українці у квітні придбали понад 6 тисяч нових авто.

У квітні 2026 року українці придбали близько 6,2 тис. нових легкових автомобілів, що на 3% більше, ніж за аналогічний період 2025 року. Про це повідомляє «Укравтопром».

Порівняно з березнем 2026 року попит на нові авто зріс на 5%, що свідчить про поступове пожвавлення автомобільного ринку.

До рейтингу найпопулярніших нових автомобілів місяця увійшли такі моделі:

RENAULT Duster — 579 од.;

TOYOTA RAV-4 — 357 од.;

HYUNDAI Tucson — 211 од.;

BMW 3 — 161 од.;

SKODA Kodiaq — 144 од.;

MAZDA CX5 — 130 од.;

SKODA Karoq — 126 од.;

TOYOTA Yaris Cross — 122 од.;

VOLKSWAGEN Tiguan — 121 од.;

VOLKSWAGEN Touareg — 117 од.

