В Киеве мужчина «пошутил» о взрывчатке в ТРЦ – теперь может сесть на 6 лет

Неизвестный мужчина подошел к сотруднице магазина и заявил, что в его рюкзаке находится взрывчатка, которая может сдетонировать в любой момент.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В столице правоохранители задержали мужчину, который сообщил о якобы наличии взрывного устройства в одном из торгово-развлекательных центров Днепровского района. Теперь ему грозит до шести лет лишения свободы.

Как сообщили в полиции, на спецлинию 102 обратилась сотрудница магазина в ТРЦ. Она рассказала, что неизвестный мужчина подошел к ней и заявил, что в его рюкзаке находится взрывчатка, которая может сдетонировать в любой момент. После этого он покинул помещение.

Через несколько часов правоохранители установили личность нарушителя — им оказался 31-летний киевлянин. При проверке его вещей никаких взрывоопасных предметов не обнаружили.

Мужчину задержали в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Ему сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 259 Уголовного кодекса Украины — заведомо ложное сообщение о подготовке взрыва, угрожающего гибелью людей или другими тяжкими последствиями.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.