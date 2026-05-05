  В Украине

В Киеве мужчина «пошутил» о взрывчатке в ТРЦ – теперь может сесть на 6 лет

09:06, 5 мая 2026
Неизвестный мужчина подошел к сотруднице магазина и заявил, что в его рюкзаке находится взрывчатка, которая может сдетонировать в любой момент.
В столице правоохранители задержали мужчину, который сообщил о якобы наличии взрывного устройства в одном из торгово-развлекательных центров Днепровского района. Теперь ему грозит до шести лет лишения свободы.

Как сообщили в полиции, на спецлинию 102 обратилась сотрудница магазина в ТРЦ. Она рассказала, что неизвестный мужчина подошел к ней и заявил, что в его рюкзаке находится взрывчатка, которая может сдетонировать в любой момент. После этого он покинул помещение.

Через несколько часов правоохранители установили личность нарушителя — им оказался 31-летний киевлянин. При проверке его вещей никаких взрывоопасных предметов не обнаружили.

Мужчину задержали в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Ему сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 259 Уголовного кодекса Украины — заведомо ложное сообщение о подготовке взрыва, угрожающего гибелью людей или другими тяжкими последствиями.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.

полиция Киев

