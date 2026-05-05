У Києві чоловік «пожартував» про вибухівку в ТРЦ – тепер може сісти на 6 років

Невідомий чоловік підійшов до працівниці магазину та заявив, що в його рюкзаку знаходиться вибухівка, яка може здетонувати будь-якої миті.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У столиці правоохоронці затримали чоловіка, який повідомив про нібито наявність вибухового пристрою в одному з торговельно-розважальних центрів Дніпровського району. Тепер йому загрожує до шести років позбавлення волі.

Як повідомили у поліції, на спецлінію 102 звернулася працівниця магазину в ТРЦ. Вона розповіла, що невідомий чоловік підійшов до неї та заявив, що в його рюкзаку знаходиться вибухівка, яка може здетонувати будь-якої миті. Після цього він залишив приміщення.

За кілька годин правоохоронці встановили особу порушника — ним виявився 31-річний киянин. Під час перевірки його речей жодних вибухонебезпечних предметів не виявили.

Чоловіка затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Йому повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 259 Кримінального кодексу України — завідомо неправдиве повідомлення про підготовку вибуху, який загрожує загибеллю людей чи іншими тяжкими наслідками.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до шести років.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.