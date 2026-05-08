«Транспортное средство» и «автомобиль» — в чём разница между этими терминами и почему это важно

В законодательстве термин «транспортное средство» имеет более широкое значение и охватывает различные виды техники для перевозки людей или грузов. К нему относятся автомобили, мотоциклы, автобусы, тракторы, прицепы и другие виды транспорта, пояснил Главный сервисный центр МВД.

Зато «авто» — это разговорное сокращение, которое относится только к автомобилю как к одному из видов транспортных средств.

Примеры разницы между понятиями

мотоцикл — это транспортное средство, но не авто;

трактор — это транспортное средство, но не авто;

легковой автомобиль — одновременно и транспортное средство, и авто.

Именно термин «транспортное средство» используется в официальных документах, при регистрации транспорта и при получении услуг в сервисных центрах Министерства внутренних дел.

Понимание этого различия помогает избежать путаницы и лучше ориентироваться в правилах дорожного движения и административных процедурах, связанных с транспортом.

