  1. В Україні

«Транспортний засіб» і «авто» – у чому різниця між термінами та чому це важливо

09:06, 8 травня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
У законодавстві поняття транспортного засобу значно ширше за «авто» і охоплює не лише автомобілі, а й мотоцикли, трактори та інші види техніки.
«Транспортний засіб» і «авто» – у чому різниця між термінами та чому це важливо
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У законодавстві термін «транспортний засіб» має ширше значення і охоплює різні види техніки для перевезення людей або вантажів. До нього належать автомобілі, мотоцикли, автобуси, трактори, причепи та інші види транспорту, пояснив Головний сервісний центр МВС.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Натомість «авто» — це розмовне скорочення, яке стосується лише автомобіля як одного з видів транспортних засобів.

Приклади різниці між поняттями

  • мотоцикл — це транспортний засіб, але не авто;
  • трактор — це транспортний засіб, але не авто;
  • легковий автомобіль — одночасно і транспортний засіб, і авто.

Саме термін «транспортний засіб» використовується в офіційних документах, під час реєстрації транспорту та при отриманні послуг у сервісних центрах Міністерства внутрішніх справ.

Розуміння цієї різниці допомагає уникати плутанини та краще орієнтуватися у правилах дорожнього руху й адміністративних процедурах, пов’язаних із транспортом.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

авто транспорт

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги

Публікації

Факт трудових відносин можна встановити навіть без трудової книжки та наказу — позиція ВС

Верховний Суд наголосив, що відсутність наказу про прийняття на роботу сама по собі не виключає існування трудових відносин.

Суд у Києві підтвердив законність штрафу 4,8 млн грн для спортивного-медіа за рекламу нелегальних букмекерів

Суд підтвердив законність штрафу «ПлейСіті» у 4,8 млн грн за публікацію матеріалів про букмекерські сервіси, визнавши онлайн-моніторинг реклами окремою формою контролю.

З українців автоматично стягуватимуть ПДВ за покупки через маркетплейси — податок включать у ціну товару

Якщо раніше товари до 150 євро не оподатковувались ПДВ, то тепер податок 20% будуть включати автоматично починаючи з 0 євро.

Після 14 років дитина самостійно визначає місце проживання — позиція Верховного Суду

Верховний Суд підтвердив, що при визначенні місця проживання дитини пріоритет мають її найкращі інтереси та стабільне середовище.

Комісія маркетплейса — більше не порушення: роз’яснення Мінфіну

Міністерство фінансів офіційно підтвердило, що утримання маркетплейсом винагороди за послуги під час виплати коштів продавцю не є порушенням умов перебування на спрощеній системі оподаткування.

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]