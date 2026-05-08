«Транспортний засіб» і «авто» – у чому різниця між термінами та чому це важливо
У законодавстві термін «транспортний засіб» має ширше значення і охоплює різні види техніки для перевезення людей або вантажів. До нього належать автомобілі, мотоцикли, автобуси, трактори, причепи та інші види транспорту, пояснив Головний сервісний центр МВС.
Натомість «авто» — це розмовне скорочення, яке стосується лише автомобіля як одного з видів транспортних засобів.
Приклади різниці між поняттями
- мотоцикл — це транспортний засіб, але не авто;
- трактор — це транспортний засіб, але не авто;
- легковий автомобіль — одночасно і транспортний засіб, і авто.
Саме термін «транспортний засіб» використовується в офіційних документах, під час реєстрації транспорту та при отриманні послуг у сервісних центрах Міністерства внутрішніх справ.
Розуміння цієї різниці допомагає уникати плутанини та краще орієнтуватися у правилах дорожнього руху й адміністративних процедурах, пов’язаних із транспортом.
