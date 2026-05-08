«Транспортний засіб» і «авто» – у чому різниця між термінами та чому це важливо

У законодавстві поняття транспортного засобу значно ширше за «авто» і охоплює не лише автомобілі, а й мотоцикли, трактори та інші види техніки.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У законодавстві термін «транспортний засіб» має ширше значення і охоплює різні види техніки для перевезення людей або вантажів. До нього належать автомобілі, мотоцикли, автобуси, трактори, причепи та інші види транспорту, пояснив Головний сервісний центр МВС.

Натомість «авто» — це розмовне скорочення, яке стосується лише автомобіля як одного з видів транспортних засобів.

Приклади різниці між поняттями

мотоцикл — це транспортний засіб, але не авто;

трактор — це транспортний засіб, але не авто;

легковий автомобіль — одночасно і транспортний засіб, і авто.

Саме термін «транспортний засіб» використовується в офіційних документах, під час реєстрації транспорту та при отриманні послуг у сервісних центрах Міністерства внутрішніх справ.

Розуміння цієї різниці допомагає уникати плутанини та краще орієнтуватися у правилах дорожнього руху й адміністративних процедурах, пов’язаних із транспортом.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.