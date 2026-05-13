  В Украине

В Киеве мужчина отобрал телефон у военнослужащего из-за дорожного конфликта

11:29, 13 мая 2026
Пассажир BMW вышел из салона и кулаком разбил зеркало Volkswagen и забрал у водителя мобильный телефон.
В Киеве будут судить мужчину, которого обвиняют в хулиганстве и ограблении военнослужащего во время конфликта на дороге. По данным полиции, он разбил кулаком зеркало автомобиля потерпевшего и силой отобрал у него мобильный телефон.

Инцидент произошел в Днепровском районе столицы. В полицию обратился военнослужащий с сообщением об инциденте посреди проезжей части.

Правоохранители установили, что во время движения водитель автомобиля BMW опасно маневрировал и «подрезал» Volkswagen, за рулем которого находился 46-летний мужчина. После остановки на светофоре между участниками движения возник конфликт.

По информации следствия, пассажир BMW вышел из салона и кулаком разбил зеркало Volkswagen. После этого мужчина начал угрожать водителю физической расправой и забрал у него мобильный телефон.

Полицейские задержали 51-летнего нарушителя в порядке статьи 208 УПК Украины и сообщили ему о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины: ч. 1 ст. 296 – хулиганство и ч. 4 ст. 186 – грабеж, совершенный в условиях военного положения.

В настоящее время следователи завершили досудебное расследование и направили обвинительный акт в суд. Обвиняемому грозит до 10 лет лишения свободы.

