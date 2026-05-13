У Києві чоловік відібрав телефон у військовослужбовця через дорожній конфлікт

Пасажир BMW вийшов із салону та кулаком розбив дзеркало Volkswagen та забрав у водія мобільний телефон.

У Києві судитимуть чоловіка, якого обвинувачують у хуліганстві та пограбуванні військовослужбовця під час конфлікту на дорозі. За даними поліції, він розбив кулаком дзеркало автомобіля потерпілого та силоміць відібрав у нього мобільний телефон.

Інцидент стався у Дніпровському районі столиці. До поліції звернувся військовослужбовець із повідомленням про інцидент посеред проїжджої частини.

Правоохоронці встановили, що під час руху водій автомобіля BMW небезпечно маневрував та «підрізав» Volkswagen, за кермом якого перебував 46-річний чоловік. Після зупинки на світлофорі між учасниками руху виник конфлікт.

За інформацією слідства, пасажир BMW вийшов із салону та кулаком розбив дзеркало Volkswagen. Після цього чоловік почав погрожувати водієві фізичною розправою та забрав у нього мобільний телефон.

Поліцейські затримали 51-річного порушника у порядку статті 208 КПК України, та повідомили йому про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України: ч. 1 ст. 296 – хуліганство та ч. 4 ст. 186 – грабіж, вчинений в умовах воєнного стану.

Наразі слідчі завершили досудове розслідування та скерували обвинувальний акт до суду. Обвинуваченому загрожує до 10 років позбавлення волі.

