Ассоциация адвокатов предоставила замечания к законопроекту о новом виде вещного права — узуфрукт

Адвокаты положительно оценили ликвидацию права постоянного пользования землей.

Национальная ассоциация адвокатов Украины предоставила замечания и предложения к законопроекту № 14237 относительно внедрения рыночных институтов права пользования земельными участками. Документ направлен на устранение пробелов, возникших после введения узуфрукта как нового вида вещного права.

Позиция Ассоциации была подготовлена Комитетом НААУ по вопросам аграрного, земельного и экологического права в ответ на обращение представителя Верховной Рады.

В НААУ отметили, что Законом от 9.01.2025 №4196-IX «Об особенностях регулирования деятельности юридических лиц отдельных организационно-правовых форм в переходный период и объединений юридических лиц» был введен новый вид вещного права — узуфрукт.

Как пояснили адвокаты, необходимость такого инструмента была связана с отменой Хозяйственного кодекса и институтов права хозяйственного ведения и права оперативного управления. В то же время эти изменения не учли необходимость внесения изменений в другие законодательные акты для урегулирования применения узуфрукта. Именно на решение этих вопросов и направлен законопроект.

В НААУ указали, что основной чертой проекта является замена права постоянного пользования земельными участками правом узуфрукта. Определяющими в этом контексте являются предложенные изменения в статью 92 Земельного кодекса, которые требуют урегулирования вопросов относительно уже существующих прав постоянного пользования земельными участками.

Частично эти вопросы уже урегулированы Законом №4196-IX для государственных и коммунальных предприятий, которые имеют земельные участки на праве постоянного пользования. Для других землепользователей соответствующие положения предусмотрены изменениями в пункт 6-1 Переходных положений Земельного кодекса. Остальные изменения следует рассматривать как производные от этих положений.

В целом адвокаты положительно оценили законопроект и назвали целесообразной ликвидацию института права постоянного пользования земельными участками.

В то же время, по мнению профильного комитета, требует надлежащего обоснования введение единого срока рассрочки платежей (15 лет) для выкупа земельных участков согласно пункту 6-1 Переходных положений ЗК Украины (в настоящее время этот пункт предусматривает два разных срока: 10 лет для земель сельскохозяйственного назначения и 30 лет для других земель).

Также НААУ предложила дополнительно включить в законопроект изменения в Закон «О государственной регистрации вещных прав на недвижимое имущество и их обременений». Речь идет о положениях относительно вещных прав, подлежащих государственной регистрации, а также об уточнении процедуры регистрации права узуфрукта в случаях, установленных обновленным п. 6-1 Переходных положений Земельного кодекса.

Также в НААУ отметили, что реализация законопроекта потребует внесения изменений в подзаконные акты, в частности в Порядок государственной регистрации вещных прав на недвижимое имущество и их обременений, утвержденный постановлением Кабинета Министров от 25.12.2015 №1127.

В связи с этим адвокаты предлагают предусмотреть в заключительных положениях документа поручение правительству привести нормативную базу в соответствие с новым регулированием.

