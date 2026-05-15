  1. В Україні

Асоціація адвокатів надала зауваження до законопроєкту про новий вид речового права — узуфрукт

15:44, 15 травня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Адвокати позитивно оцінили ліквідацію права постійного користування землею.
Асоціація адвокатів надала зауваження до законопроєкту про новий вид речового права — узуфрукт
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Національна асоціація адвокатів України надала зауваження і пропозиції до законопроєкту № 14237 щодо впровадження ринкових інститутів права користування земельними ділянками. Документ спрямований на усунення прогалин, які виникли після запровадження узуфрукту як нового виду речового права.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Позицію Асоціації підготував Комітет НААУ з питань аграрного, земельного та довкілевого права у відповідь на звернення представника Верховної Ради.

У НААУ зазначили, що Законом від 9.01.2025  №4196-IX «Про особливості регулювання діяльності юридичних осіб окремих організаційно-правових форм у перехідний період та об’єднань юридичних осіб» було запроваджено новий вид речового права — узуфрукт.

Як пояснили адвокати, необхідність такого інструменту була пов’язана зі скасуванням Господарського кодексу та інститутів права господарського відання і права оперативного управління. Водночас, ці зміни не врахували потреби у внесенні змін до інших законодавчих актів для врегулювання застосування узуфрукту. Саме на вирішення цих питань і спрямований законопроєкт.

У НААУ вказали, що основною рисою проєкту є заміна права постійного користування земельними ділянками правом узуфрукту. Визначальними у цьому контексті є запропоновані зміни до статті 92 Земельного кодексу, які потребують врегулювання питань щодо вже наявних прав постійного користування земельними ділянками.

Частково ці питання вже врегульовані Законом №4196-IX для державних і комунальних підприємств, які мають земельні ділянки на праві постійного користування. Для інших землекористувачів відповідні положення передбачені змінами до пункту 6-1 Перехідних положень Земельного кодексу. Інші зміни слід розглядати як похідні від цих положень.

Загалом же адвокати позитивно оцінили законопроєкт і назвали доцільною ліквідацію інституту права постійного користування земельними ділянками.

Водночас, на думку профільного комітету, належного обґрунтування вимагає запровадження єдиного терміну розстрочення платежів (15 років) для викупу земельних ділянок відповідно до пункту 6-1 Перехідних положень ЗК України (наразі цей пункт передбачає два різних терміни: 10 років для земель сільськогосподарського призначення та 30 років для інших земель).

Також НААУ запропонувала додатково включити до законопроєкту зміни до Закону «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень». Йдеться про положення щодо речових прав, які підлягають державній реєстрації, а також про уточнення процедури реєстрації права узуфрукту у випадках, установлених оновленим п. 6-1 Перехідних положень Земельного кодексу.

Також у НААУ зазначили, що реалізація законопроєкту потребуватиме внесення змін до підзаконних актів, зокрема до Порядку державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, затвердженого постановою Кабінету Міністрів від 25.12.2015 №1127.

У зв’язку з цим адвокати пропонують передбачити у прикінцевих положеннях документа доручення уряду привести нормативну базу у відповідність до нового регулювання.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

законопроект адвокат НААУ адвокатура ринок землі земля

Читайте також

Виступ Генерального прокурора Руслана Кравченка на Ministerial Dialogue Group

Стрічка новин

Блоги

Публікації

Фактичного проживання батька з дитиною більше не достатньо: позиція Верховного Суду щодо відстрочки

Статус батька, який самостійно виховує дитину, потребує повного припинення батьківської правосуб'єктності матері, а не просто довідок зі школи чи лікарні.

На межі можливостей: аналіз навантаження на суди України у 2026 році

Понад 800 тисяч справ у загальних судах і критичний дефіцит кадрів в апеляціях — такі реалії української Феміди на початку 2026 року.

Пленум ВС розкритикував зміни до КАС та виступив за збереження спеціалізації суддів

Пленум ВС порушив питання щодо розширення підходів у справах, пов’язаних із рішеннями ВРП за скаргами на дисциплінарні палати.

ВС пояснив, чому наявність аліментів на іншу дитину не зменшує автоматично розмір нових аліментів

ВС підтвердив, що аліменти можуть стягуватися у розмірі 1/4 доходу на кожну дитину окремо, а обов’язок їх сплати виникає з дня подання позову, навіть якщо батьківство ще не було встановлено судом.

Новий Цивільний кодекс обіцяє надра народу, але контроль за ними передає державі

Чи є український народ реальним власником надр, чи лише формальним суб’єктом права.

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]