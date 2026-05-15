Асоціація адвокатів надала зауваження до законопроєкту про новий вид речового права — узуфрукт

Адвокати позитивно оцінили ліквідацію права постійного користування землею.

Національна асоціація адвокатів України надала зауваження і пропозиції до законопроєкту № 14237 щодо впровадження ринкових інститутів права користування земельними ділянками. Документ спрямований на усунення прогалин, які виникли після запровадження узуфрукту як нового виду речового права.

Позицію Асоціації підготував Комітет НААУ з питань аграрного, земельного та довкілевого права у відповідь на звернення представника Верховної Ради.

У НААУ зазначили, що Законом від 9.01.2025 №4196-IX «Про особливості регулювання діяльності юридичних осіб окремих організаційно-правових форм у перехідний період та об’єднань юридичних осіб» було запроваджено новий вид речового права — узуфрукт.

Як пояснили адвокати, необхідність такого інструменту була пов’язана зі скасуванням Господарського кодексу та інститутів права господарського відання і права оперативного управління. Водночас, ці зміни не врахували потреби у внесенні змін до інших законодавчих актів для врегулювання застосування узуфрукту. Саме на вирішення цих питань і спрямований законопроєкт.

У НААУ вказали, що основною рисою проєкту є заміна права постійного користування земельними ділянками правом узуфрукту. Визначальними у цьому контексті є запропоновані зміни до статті 92 Земельного кодексу, які потребують врегулювання питань щодо вже наявних прав постійного користування земельними ділянками.

Частково ці питання вже врегульовані Законом №4196-IX для державних і комунальних підприємств, які мають земельні ділянки на праві постійного користування. Для інших землекористувачів відповідні положення передбачені змінами до пункту 6-1 Перехідних положень Земельного кодексу. Інші зміни слід розглядати як похідні від цих положень.

Загалом же адвокати позитивно оцінили законопроєкт і назвали доцільною ліквідацію інституту права постійного користування земельними ділянками.

Водночас, на думку профільного комітету, належного обґрунтування вимагає запровадження єдиного терміну розстрочення платежів (15 років) для викупу земельних ділянок відповідно до пункту 6-1 Перехідних положень ЗК України (наразі цей пункт передбачає два різних терміни: 10 років для земель сільськогосподарського призначення та 30 років для інших земель).

Також НААУ запропонувала додатково включити до законопроєкту зміни до Закону «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень». Йдеться про положення щодо речових прав, які підлягають державній реєстрації, а також про уточнення процедури реєстрації права узуфрукту у випадках, установлених оновленим п. 6-1 Перехідних положень Земельного кодексу.

Також у НААУ зазначили, що реалізація законопроєкту потребуватиме внесення змін до підзаконних актів, зокрема до Порядку державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, затвердженого постановою Кабінету Міністрів від 25.12.2015 №1127.

У зв’язку з цим адвокати пропонують передбачити у прикінцевих положеннях документа доручення уряду привести нормативну базу у відповідність до нового регулювання.

