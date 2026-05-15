В центре Киева будут действовать временные ограничения дорожного движения: когда и почему

В центральной части столицы будут действовать ограничения дорожного движения.

16 и 17 мая 2026 года, в связи с проведением благотворительного спортивно-массового мероприятия «MHP Run4Victory Киев Марафон», в центральной части Киева будут действовать временные ограничения дорожного движения. Об этом сообщил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Украины Алексей Белошицкий.

Он подчеркнул, что 16 мая, с 10:30 до 13:00 будет действовать перекрытие движения для всех видов автотранспорта:

по улице Эспланадной (от перекрестка с улицей Рогнединской);

по улице Жилянской (от перекрестка с улицей Большой Васильковской).

Кроме того, 17 мая, с 8:00 до 15:00 будет действовать перекрытие движения по маршруту марафона:

улицей Саксаганского в направлении Галицкой площади, проспектом Берестейским (нечетная сторона) до перекрестка с улицей Академика Янгеля.

Разворот на перекрестке проспекта Берестейского и улицы Академика Янгеля, проспектом Берестейским в обратном направлении, улицей Саксаганского, Дворец спорта.

