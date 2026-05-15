У центрі Києва діятимуть тимчасові обмеження дорожнього руху: коли та чому

У центральній частині столиці діятимуть обмеження дорожнього руху.

16 та 17 травня 2026 року, у зв’язку з проведенням благодійного спортивно-масового заходу «MHP Run4Victory Київ Марафон», центральною частиною Києва діятимуть тимчасові обмеження дорожнього руху. Про це повідомив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції України Олексій Білошицький.

Він підкреслив, що 16 травня, з 10:30 до 13:00 діятиме перекриття рух для усіх видів автотранспорту:

- вулицею Еспланадною (від перехрестя з вулицею Рогнідинською);

- вулицею Жилянською (від перехрестя з вулицею Великою Васильківською).

Крім того, 17 травня, з 8:00 до 15:00 діятиме перекриття рух за маршрутом марафону:

вулицею Саксаганського в напрямку площі Галицької проспектом Берестейський (непарна сторона) перехрестя з вулицею Академіка Янгеля.

розворот на перехресті проспекту Берестейського та вулиці Академіка Янгеля, проспектом Берестейським у зворотному напрямку, вулицею Саксаганського, Палац спорту.

