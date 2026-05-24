В Viber-сообществе публиковал маршруты ТЦК: в Тернополе перед судом предстал мужчина

Тернопольский горрайонный суд вынес приговор жителю Тернополя за препятствование законной деятельности ВСУ. Об этом сообщил Ровенский областной ТЦК.

«В течение августа–ноября 2024 года мужчина публиковал в Viber информацию о местонахождении и маршрутах передвижения военнослужащих территориальных центров комплектования и социальной поддержки во время мобилизационных мероприятий. Данные были доступны тысячам участников группы и фактически помогали уклоняться от мобилизации», — заявили в ТЦК.

Суд установил как минимум 12 эпизодов такой деятельности. Особое внимание привлекла системность действий: дважды сообщения появлялись в 6:42 утра — еще до начала работы мобильных групп.

Следствие установило, что обвиняемый целенаправленно отслеживал передвижение военных и распространял информацию в чате. Все опубликованные данные соответствовали реальному местонахождению военнослужащих.

Во время обыска СБУ изъяла телефон Samsung Galaxy S22, с которого отправлялись сообщения. Обвиняемый полностью признал вину и заключил соглашение со следствием.

14 апреля 2025 года суд признал мужчину виновным по ч.1 ст.114-1 УК Украины — препятствование законной деятельности ВСУ в особый период.

Наказание — 5 лет лишения свободы с испытательным сроком 1 год. Также конфискован телефон, установлены ограничения на выезд за границу и обязательный контроль органа пробации.

