  1. В Украине

В Viber-сообществе публиковал маршруты ТЦК: в Тернополе перед судом предстал мужчина

12:07, 24 мая 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Обвиняемый полностью признал вину и заключил соглашение со следствием.
В Viber-сообществе публиковал маршруты ТЦК: в Тернополе перед судом предстал мужчина
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Тернопольский горрайонный суд вынес приговор жителю Тернополя за препятствование законной деятельности ВСУ. Об этом сообщил Ровенский областной ТЦК.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

«В течение августа–ноября 2024 года мужчина публиковал в Viber информацию о местонахождении и маршрутах передвижения военнослужащих территориальных центров комплектования и социальной поддержки во время мобилизационных мероприятий. Данные были доступны тысячам участников группы и фактически помогали уклоняться от мобилизации», — заявили в ТЦК.

Суд установил как минимум 12 эпизодов такой деятельности. Особое внимание привлекла системность действий: дважды сообщения появлялись в 6:42 утра — еще до начала работы мобильных групп.

Следствие установило, что обвиняемый целенаправленно отслеживал передвижение военных и распространял информацию в чате. Все опубликованные данные соответствовали реальному местонахождению военнослужащих.

Во время обыска СБУ изъяла телефон Samsung Galaxy S22, с которого отправлялись сообщения. Обвиняемый полностью признал вину и заключил соглашение со следствием.

14 апреля 2025 года суд признал мужчину виновным по ч.1 ст.114-1 УК Украины — препятствование законной деятельности ВСУ в особый период.

Наказание — 5 лет лишения свободы с испытательным сроком 1 год. Также конфискован телефон, установлены ограничения на выезд за границу и обязательный контроль органа пробации.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

суд решение суда Тернополь

Читайте также

Выступление Генерального прокурора Руслана Кравченко на Ministerial Dialogue Group

Лента новостей

Блоги

Публикации

Битва за антикоррупционную реформу: выполнит ли Верховная Рада требования ЕС относительно конкурсов в ГБР и реформы прокуратуры

Украина стоит перед выбором модели антикоррупционного развития на следующие пять лет: на рассмотрении парламента два альтернативных проекта Стратегии 2026–2030.

Мобилизация не спасет от уголовной ответственности: Верховный Суд о сроках давности

Верховный Суд подтвердил, что прохождение военной службы во время мобилизации само по себе не является уклонением от суда и не останавливает течение сроков давности.

Под угрозой блокировки счета: ФОПов ограничат лимитом в 400 тысяч гривен

Борьба с теневыми схемами в банковской системе выливается в новые ограничения для предпринимателей: Меморандум вводит лимиты и усиливает контроль за операциями ФОП.

За разглашение персональных данных придется заплатить штраф до 34 тысяч гривен

Защита персональных данных в Украине предусматривает различные виды ответственности — от штрафов до уголовной, в зависимости от вида нарушения.

Пенсионеры умирают, пока получают выплаты по решению суда от ПФУ, а Верховная Рада критикует передачу этих выплат наследникам

Законопроект о наследовании долгов ПФУ по судебным решениям может увеличить расходы бюджета и сузить права наследников.

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]