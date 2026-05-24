У Viber-спільноті публікував маршрути ТЦК: у Тернополі перед судом постав чоловік

Тернопільський міськрайонний суд виніс вирок мешканцю Тернополя за перешкоджання законній діяльності ЗСУ. Про це повідомив Рівненський обласний ТЦК.

«Упродовж серпня–листопада 2024 року чоловік публікував у Viber інформацію про місцезнаходження та маршрути пересування військовослужбовців територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки під час мобілізаційних заходів. Дані були доступні тисячам учасників групи та фактично допомагали ухилятися від мобілізації», - заявили у ТЦК.

Суд встановив щонайменше 12 епізодів такої діяльності. Особливу увагу привернула системність дій: двічі повідомлення з’являлися о 6:42 ранку — ще до початку роботи мобільних груп.

Слідство встановило, що обвинувачений цілеспрямовано відстежував пересування військових та поширював інформацію в чаті. Усі опубліковані дані відповідали реальному місцезнаходженню військовослужбовців.

Під час обшуку СБУ вилучила телефон Samsung Galaxy S22, з якого надсилалися повідомлення. Обвинувачений повністю визнав провину та уклав угоду зі слідством.

14 квітня 2025 року суд визнав чоловіка винним за ч.1 ст.114-1 КК України — перешкоджання законній діяльності ЗСУ в особливий період.

Покарання — 5 років позбавлення волі з іспитовим строком 1 рік. Також конфісковано телефон, встановлено обмеження на виїзд за кордон та обов’язковий контроль органу пробації.

