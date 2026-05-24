  1. В Україні

У Viber-спільноті публікував маршрути ТЦК: у Тернополі перед судом постав чоловік

12:07, 24 травня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Обвинувачений повністю визнав провину та уклав угоду зі слідством.
У Viber-спільноті публікував маршрути ТЦК: у Тернополі перед судом постав чоловік
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Тернопільський міськрайонний суд виніс вирок мешканцю Тернополя за перешкоджання законній діяльності ЗСУ. Про це повідомив Рівненський обласний ТЦК.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

«Упродовж серпня–листопада 2024 року чоловік публікував у Viber інформацію про місцезнаходження та маршрути пересування військовослужбовців  територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки під час мобілізаційних заходів. Дані були доступні тисячам учасників групи та фактично допомагали ухилятися від мобілізації», - заявили у ТЦК.

Суд встановив щонайменше 12 епізодів такої діяльності. Особливу увагу привернула системність дій: двічі повідомлення з’являлися о 6:42 ранку — ще до початку роботи мобільних груп.

Слідство встановило, що обвинувачений цілеспрямовано відстежував пересування військових та поширював інформацію в чаті. Усі опубліковані дані відповідали реальному місцезнаходженню військовослужбовців.

Під час обшуку СБУ вилучила телефон Samsung Galaxy S22, з якого надсилалися повідомлення. Обвинувачений повністю визнав провину та уклав угоду зі слідством.

14 квітня 2025 року суд визнав чоловіка винним за ч.1 ст.114-1 КК України — перешкоджання законній діяльності ЗСУ в особливий період.

Покарання — 5 років позбавлення волі з іспитовим строком 1 рік. Також конфісковано телефон, встановлено обмеження на виїзд за кордон та обов’язковий контроль органу пробації.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

суд рішення суду Тернопіль

Читайте також

Виступ Генерального прокурора Руслана Кравченка на Ministerial Dialogue Group

Стрічка новин

Блоги

Публікації

Битва за антикорупційну реформу: чи виконає Верховна Рада вимоги ЄС щодо конкурсів у ДБР та реформи прокуратури

Україна стоїть перед вибором моделі антикорупційного розвитку на наступні п'ять років: на розгляді парламенту — два альтернативні проєкти Стратегії 2026–2030.

Мобілізація не врятує від кримінальної відповідальності: Верховний Суд щодо строків давності

Верховний Суд підтвердив, що проходження військової служби під час мобілізації саме по собі не є ухиленням від суду та не зупиняє перебіг строків давності.

Під загрозою блокування рахунку: ФОПів обмежать лімітом у 400 тисяч гривень

Боротьба з тіньовими схемами в банківській системі виливається у нові обмеження для підприємців: Меморандум вводить ліміти і посилює контроль за операціями ФОП.

За розголошення персональних даних доведеться заплатити штраф до 34 тисяч гривень

Захист персональних даних в Україні передбачає різні види відповідальності — від штрафів до кримінальної, залежно від виду порушення.

Пенсіонери помирають, поки отримують гроші за рішенням суду від ПФУ, а ВРУ критикує передачу цих виплат спадкоємцям

Законопроєкт про спадкування боргів ПФУ за судовими рішеннями може збільшити витрати бюджету та звузити права спадкоємців.

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]